مصر.. تأجيل محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف وقرار بحظر النشر في القضية

بدأت، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة شاب مصري أقر بقتل طالبة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية (شمال القاهرة) إثر رفضها الارتباط به، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وفي أقواله، قال المتهم محمد عادل إنه ارتبط بالمجني عليها خلال سنوات الدراسة، وأضاف “كنت مسؤولًا عنها ووقفت بجانبها”، على حد قوله.

وتابع “أهلها خدعوني وتعاونوا مع بلطجية، وأجبروني على توقيع إيصالات أمانة على بياض، ما دفعني للتفكير في الانتقام”.

واستطرد “أنا نادم على قتلها، لأنني آذيت نفسي”.

بعد الجريمة التي حفرت قسوتها في أذهان المواطنين.. المتهم بقتل طالبة المنصورة يعبر عن ندمه موجهًا اتهامات لأسرتها pic.twitter.com/deP43ZOht7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 26, 2022

والأربعاء الماضي، أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ”قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار، وباغتها بسكين طعنها به طعنات عدة، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها”.

وكان المتهم “أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها”، وفق البيان ذاته.

ومن محكمة جنايات المنصورة، قال أحمد حمد -محامي المتهم- لفرانس برس إن الجلسة المقبلة مقررة الثلاثاء.

وسمحت السلطات بتصوير وسائل الإعلام لهذه المحاكمة، في واقعة لا تتكرر كثيرًا في قضايا العنف ضد المرأة، بعد ما أثارته القضية من جدل وغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

في حين أصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، الأحد، قرارًا بحظر النشر نهائيا في باقي جلسات القضية بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية جميعها عدا جلسة النطق بالحكم.

ووقعت الجريمة، في20 يونيو/حزيران الحالي، إذ ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها بعد مشادة كلامية بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.

وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان إرشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين في البلدين.

وكتب آخرون “علموا أبناءكم تقبل إجابة النساء بلا”.

في السياق، قوبل الداعية المصري مبروك عطية بردود أفعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي عندما ربط واقعة قتل الطالبة نيرة بارتداء الحجاب، قائلًا “لو حياتك غالية عليكِ، اخرجي من بيتك بقُفة”، في إشارة إلى الغطاء الكامل.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.