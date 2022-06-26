“خد حقك يمكن زعّلتك”.. معلم يودّع تلاميذه بطريقة مؤثرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا مؤثرًا لمعلم سعودي يدعى محمد عبد الله الشعلان يودّع تلاميذه بالصف الأول الابتدائي بالتزامن مع نهاية العام الدراسي.

وفي المقطع، يُغمض المعلم عينيه ويطلب من تلاميذه أن يسامحوه إن قصّر في حقهم أو أغضبهم خلال العام الدراسي، ودعاهم إلى أن يأخذوا حقهم منه إن ظلمهم.

وتسابق التلاميذ إلى التفاعل مع دعوة معلّمهم، فمنهم من قبّل يده، ومنهم من ضربها برفق من باب الدعابة.

"خد حقك يمكن زعلتك يوم من الأيام".. مُعلم يودع تلاميذه نهاية العام الدراسي بطريقة مؤثرة #مباشر #السعودية pic.twitter.com/79Y2qjue1w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2022

وأشاد رواد مواقع التواصل بموقف المعلم، قائلين إنه سيترك ذكرى لا تُنسى في نفوس هؤلاء التلاميذ، ويؤكد لهم قيمة التعليم ورسالة المعلمين.

وأشاروا إلى أن المقطع -على بساطته- ينبه الإنسان إلى التحرر من مظالمه في الدنيا، حتى وإن كانت تخص أطفالًا في مقتبل عمرهم وغير مكلّفين، فـ”الظلم ظلماتٌ يوم القيامة”.