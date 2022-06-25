سخاء كبير من طفل سوري بجمع المخلفات الورقية في تركيا (فيديو)

أثار سخاء طفل سوري يعمل بجمع المخلفات الورقية في تركيا، دهشة صانع محتوى تركي تظاهر بأنه محتاج يطلب المساعدة.

ونال الكرم الشديد الذي أظهره الطفل السوري ثناءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

طفل سوري يعمل بجمع الكرتون يفاجئ صانع محتوى تركي بكرمه أثناء طلب المساعدة منه pic.twitter.com/FvxPPAnFvc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2022

وبدأت القصة بنشر صانع المحتوى التركي الشهير (فرقان أتلي) فيديو بعنوان “طفل سوري يجعل تركيا تبكي” على حساباته بمواقع التواصل.

وكان أتلي يجري تجربة اجتماعية يمثل فيها دور المحتاج إلى طعام ليرصد بكاميرته خلسة ردود الناس.

ويظهر في الفيديو أتلي وهو يتجه إلى الطفل قائلا إنه جائع ويبحث عن طعام ولا يملك ما يشتريه به، فما كان من الصبي إلا أن عرض تقديم المساعدة بسخاء.

وعلى الفور، أخرج الطفل الصغير نقودا من جيبه وأعطاها للشاب التركي قائلا له إن هذه النقود ليس دينًا بل مساعدة منه، وإنه يمكنه العمل لجني مال من جديد.

وبعد هذا الموقف، قال اليوتيوبر للطفل السوري الصغير إنه سيعدّ برنامجًا للناس لكي يروا أن هذا الطفل يتحلى بأجمل الأخلاق وأنه رغم عمله الشاق لم يتخلَّ عن إنسانيته تجاه غريب لا يعرفه.

ويصور صانع المحتوى التركي الشهير “تجارب اجتماعية” في الشارع يرصد خلالها مواقف الناس تجاه عدة قضايا، ومنها تصرفات الناس تجاه الغرباء الذين يطلبون المال أو الطعام، مثل ما حدث مع الطفل السوري.