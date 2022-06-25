توفيرا للطاقة.. وزير الاقتصاد الألماني يقلص مدة استحمامه

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه يعمد إلى تقصير مدة استحمامه توفيرًا للطاقة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.

وقال هابيك، الذي ينتمي إلى حزب الخضر، ردًا على سؤال لمجلة شبيغل الألمانية عن كيفية توفير الطاقة في الحياة اليومية “ألتزم بما توصي به وزارتي، وقصرت فترة استحمامي بصورة واضحة”.

وأضاف “عمومًا لم تتجاوز مدة استحمامي 5 دقائق في حياتي، بل آخذ حمامًا سريعًا”.

ودعا هابيك مؤخرًا مرات عدة إلى توفير الطاقة بسبب انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، كما أطلق عملة لهذا الهدف أيضًا.

وكان موضوع الاعتماد على الغاز الروسي أحد موضوعات القمة الأوربية في بروكسل اليوم الجمعة.

وعندما سئل عما إذا كان تقليص وقت الاستحمام الشخصي توصية منطقية لجميع الألمان، قال المستشار أولاف شولتس بعد القمة “أعتقد أن الوزير أراد فقط التحدث عن نفسه بشأن هذه القضية، وليس إخبار الآخرين بما يجب عليهم فعله”.