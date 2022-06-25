المروحيات الإطفائية تخمد الحرائق المندلعة بجبال موغلا التركية (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، سيطرة فرق الإطفاء على حرائق غابات في مناطق عدة بولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في مركز تنسيق الكوارث بقضاء مرمريس التابع لموغلا إن الفرق سيطرت على حرائق غابات في أقضية دالامان وفتحية وكويجيغيز وسيدي كمر.

وأشار إلى عدم وجود خسائر في الأرواح أو فقدان مواطنين جراء الحرائق المستمرة في مرمريس.

وكانت فرق الإطفاء التركية قد واصلت مكافحة حرائق اندلعت بغابات موغلا، وذلك عبر استخدام المروحيات الإطفائية، منذ الثلاثاء الماضي.

وسط تدخل المروحية الإطفائية.. فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق المندلعة في جبال موغلا جنوب غرب تركيا pic.twitter.com/RBxqTSFRAS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2022

يذكر أن الحرائق كانت قد تواصلت في منطقة حرجية قرب قرية حصار أونو التابعة لمدينة مرمريس في ولاية موغلا.

وواصلت فرق شؤون الغابات وفوج الإطفاء، ليل الأربعاء-الخميس، أعمال إخماد الحرائق، مع دعم جوي بدأ مع شروق الشمس.

وأمس الخميس، أعلن وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشتشي، إجلاء 103 أسر و247 فردًا من المنازل وأماكن العمل القريبة من الحريق في مرمريس لكيلا يتضرروا.