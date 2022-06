تشبه الرموش وتُرى بالعين المجردة.. علماء يكتشفون أكبر بكتيريا في العالم (شاهد)

اكتشف علماء أكبر بكتيريا بالعالم في مستنقع غابات المانغروف الضحلة في منطقة البحر الكاريبي.

وتعيد هذه البكتيريا الكبيرة التي تُرَى بالعين المجردة، تحديد الخصائص الممكنة للبكتيريا عموما التي تعدّ أقدم شكل من أشكال الحياة على الأرض.

وقال علماء الخميس إن البكتيريا المسماة ثيومارجريتا ماجنيفيكا، جديرة بالملاحظة ليس لضخامة حجمها مقارنة بغير من الكائنات الوحيدة الخلية وطولها الذي يصل إلى نحو سنتيمترين، فحسب، ولكن أيضًا لأن بنيتها الداخلية تختلف عن أي بكتيريا أخرى.

ولا يتحرك الحمض النووي بحرية داخل خلية هذا النوع مثلما هو الحال في معظم البكتيريا، ولكنه موجود داخل العديد من الأكياس الصغيرة المرتبطة بالغشاء الخلوي. وتسمى الهياكل المرتبطة بالغشاء الخلوي في الخلايا بالعضيات.

"In the beginning I thought it was just something curious, some white filaments that needed to be attached to something." – Olivier Gros on the giant bacteria 🦠 he found in the Guadeloupe mangroves. https://t.co/tNqlkGaBnH@UnivAntilles @ScienceMagazine @ENERGY pic.twitter.com/1QK3h7ObsB

