تشبه الرموش وتُرى بالعين المجردة.. علماء يكتشفون أكبر بكتيريا في العالم (شاهد)

اكتشف علماء أكبر بكتيريا بالعالم في مستنقع غابات المانغروف الضحلة في منطقة البحر الكاريبي.

وتعيد هذه البكتيريا الكبيرة التي تُرَى بالعين المجردة، تحديد الخصائص الممكنة للبكتيريا عموما التي تعدّ أقدم شكل من أشكال الحياة على الأرض.

وقال علماء الخميس إن البكتيريا المسماة ثيومارجريتا ماجنيفيكا، جديرة بالملاحظة ليس لضخامة حجمها مقارنة بغير من الكائنات الوحيدة الخلية وطولها الذي يصل إلى نحو سنتيمترين، فحسب، ولكن أيضًا لأن بنيتها الداخلية تختلف عن أي بكتيريا أخرى.

ولا يتحرك الحمض النووي بحرية داخل خلية هذا النوع مثلما هو الحال في معظم البكتيريا، ولكنه موجود داخل العديد من الأكياس الصغيرة المرتبطة بالغشاء الخلوي. وتسمى الهياكل المرتبطة بالغشاء الخلوي في الخلايا بالعضيات.

"In the beginning I thought it was just something curious, some white filaments that needed to be attached to something." – Olivier Gros on the giant bacteria 🦠 he found in the Guadeloupe mangroves. https://t.co/tNqlkGaBnH@UnivAntilles @ScienceMagazine @ENERGY pic.twitter.com/1QK3h7ObsB — Berkeley Lab (@BerkeleyLab) June 23, 2022

وقال عالم الأحياء البحرية جان ماري فولاند من معهد الجينوم المشترك ومختبر الأبحاث في النظم المعقدة بكاليفورنيا التابع لوزارة الطاقة الأمريكية “إنها أكبر بآلاف المرات من البكتيريا ذات الحجم العادي. اكتشاف هذه البكتيريا يشبه مواجهة إنسان بطول جبل إيفرست”.

وعُثر على البكتيريا في مواقع عدة في جوادلوب، الأرخبيل الفرنسي في منطقة البحر الكاريبي. ورصدها لأول مرة في مياه البحر الغنية بالكبريت في مستنقع جوادلوب عالم الأحياء الدقيقة بجامعة جزر الأنتيل والمشارك في قيادة فريق إعداد الدراسة أوليفييه جروس.

وقال جروس “في عام 2009، وجدت خيوطًا بيضاء طويلة متصلة بورقة غائرة من شجرة المانجروف. وجدت هذه الخيوط مثيرة للاهتمام. وأعدتها إلى المختبر لتحليلها.. وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي أن أجد بكتيريا ضخمة تعيش في غابات المانجروف في جوادلوب”.

ويبلغ طول أنواع البكتيريا العادية من ميكرومتر إلى 5 ميكرومترات. أما متوسط ​​طول ثيومارجريتا ماجنيفيكا فيبلغ عشرة آلاف ميكرومتر (سنتيمتر واحد)، مع وصول بعض أنواعها إلى ضعف هذا الطول.

Bacteria the size and shape of eyelashes! And that's just the start of what makes these giant microbes remarkable. Here's my story https://t.co/lpv0oHlr67 pic.twitter.com/7BMTxx5sNN — Carl Zimmer (@carlzimmer) June 23, 2022

وقال فولاند “إنه أكبر بكثير مما كنا نظن أنه أقصى حجم ممكن لبكتيريا واحدة.. إنه في حجم وشكل رمش العين تقريبًا”.

وأوضح الباحثون أنهم غير متأكدين من سبب ضخامة هذه البكتيريا، لكن فولاند افترض أن ذلك قد يكون نوعا من التكيف لمساعدتها على تجنب التهامها من قبل كائنات أصغر.

وكان أقصى طول للبكتيريا المعروفة حتى الآن نحو 750 ميكرومترا.

والبكتيريا هي كائنات وحيدة الخلية تعيش في كل مكان تقريبا على الكوكب، وهي حيوية لأنظمتها البيئية ومعظم الكائنات الحية. ويُعتقد أن البكتيريا كانت أول الكائنات الحية التي تعيش على الأرض ولا يزال هيكلها بسيطا للغاية بعد مليارات السنين. وتعج أجساد الناس بالبكتيريا، التي يسبب عدد قليل منها نسبيا المرض.

وثيومارجريتا ماجنيفيكا ليس أكبر كائن وحيد الخلية معروف، بل هناك الطحالب المائية المعروفة باسم الزوحيفان الزرنبي الأوراق، التي يتراوح طولها بين 15 و30 سنتيمترا.