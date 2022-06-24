غوغل تكشف استخدام برنامج تجسس إيطالي لاختراق هواتف أبل ونظام أندرويد

قالت شركة غوغل التابعة لألفابيت، الخميس، إنه جرى استخدام أدوات اختراق أنتجتها شركة إيطالية للتجسس على هواتف شركة أبل وتلك التي تعمل بنظام أندرويد في إيطاليا وكازاخستان.

وجاء في تقرير لغوغل أن شركة (آر سي إس لاب) المتخصصة في خدمات الاتصالات بميلانو طورت أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

وتقول الشركة الإيطالية على موقعها الإلكتروني إن أجهزة إنفاذ القانون الأوربية من بين عملائها.

وقالت غوغل: “هؤلاء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة ويسلحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محليًا”.

ويأتي التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوربية والأمريكية إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.

وقالت الشركة الإيطالية إن منتجاته وخدماته تتفق مع المعايير الأوربية وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم.

وقالت غوغل إنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل (أندرويد) وحذرتهم من برنامج التجسس.