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ظاهرة فلكية لن تتكرر قبل 2040.. اصطفاف نادر لـ5 كواكب مع الهلال في مشهد ساحر (فيديو)

صورة توضح ظاهرة اصطفاف الكواكب (Stellarium)
24/6/2022-|آخر تحديث: 24/6/202201:23 PM (مكة المكرمة)

شهدت العديد من الدول العربية، فجر الجمعة، ظاهرة علمية نادرة حيث اصطفت خمسة كواكب مع القمر هلالا في حدث نادر لن يتكرر إلا بحلول عام 2040.

وتمكن عشاق الفلك في العالم من رؤية كواكب (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) بالعين المجردة متجاورة مع الهلال حسب ترتيبها الطبيعي وبعدها عن الشمس، في عرض ساحر.

واصطف موكب الكواكب في الجانب الجنوبي الشرقي من السماء برفقة الهلال للمرة الأولى منذ 18 سنة، حيث كانت الكواكب الأربعة مرتفعة في السماء باستثناء عطارد الذي انخفض في الأفق.

وبدأ هذا العرض”النادر المكون من خمسة كواكب في بداية شهر يونيو/ حزيران عندما ارتفع كوكب زحل يوم 14″، وفقًا لما أعلنته قبة أدلر السماوية بشيكاغو، في تصريحات صحفية.

وكانت قبة أدلر، قد أعلنت أن القمر سيتحرك بالقرب من كل كوكب في 22 يونيو/حزيران ليظهر الهلال متضائلًا على يمين المريخ.

وغرّدت الجمعية الفلكية بجدة على تويتر قائلة “يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة”.

واستمتع آلاف الأشخاص في العالم برصد الكواكب المرئية في صف واحد رغم أنها تبعد ملايين الكيلومترات عن الأرض، حيث يبعد عنها زحل بحوالي مليار ونصف كيلومتر والمشتري بـ750 مليون كيلومتر والمريخ بـ200 مليون كيلومتر تقريبا.

ومن الشائع رؤية كوكبين متقاربين في سماء الليل، لكن تصبح الظاهرة السماوية المعروفة باسم “الاقتران” أكثر ندرة عند وجود المزيد من الكواكب.

وستبدأ الكواكب الانتشار في السماء قبل الفجر خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن رؤية كوكب الزهرة ضمن الأجسام الصباحية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وفقًا لما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية