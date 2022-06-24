ظاهرة فلكية لن تتكرر قبل 2040.. اصطفاف نادر لـ5 كواكب مع الهلال في مشهد ساحر (فيديو)

شهدت العديد من الدول العربية، فجر الجمعة، ظاهرة علمية نادرة حيث اصطفت خمسة كواكب مع القمر هلالا في حدث نادر لن يتكرر إلا بحلول عام 2040.

وتمكن عشاق الفلك في العالم من رؤية كواكب (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) بالعين المجردة متجاورة مع الهلال حسب ترتيبها الطبيعي وبعدها عن الشمس، في عرض ساحر.

A parade of planets is underway, and for the next two days, the crescent Moon will join the crowd. Where are you watching from? Share your planetary alignment photos with us—bonus points if the weather is good: https://t.co/9iX86VJF7K pic.twitter.com/eNFK1SOdBU — NASA (@NASA) June 23, 2022

واصطف موكب الكواكب في الجانب الجنوبي الشرقي من السماء برفقة الهلال للمرة الأولى منذ 18 سنة، حيث كانت الكواكب الأربعة مرتفعة في السماء باستثناء عطارد الذي انخفض في الأفق.

I get excited about the sky…especially this morning when there was 5 planets to be seen! @10TampaBay pic.twitter.com/XDET7Cmtdc — Grant Gilmore WTSP (@GrantWTSP) June 23, 2022

وبدأ هذا العرض”النادر المكون من خمسة كواكب في بداية شهر يونيو/ حزيران عندما ارتفع كوكب زحل يوم 14″، وفقًا لما أعلنته قبة أدلر السماوية بشيكاغو، في تصريحات صحفية.

Y'ALL. The planets are LITERALLY aligning for this new @coheed album to drop.https://t.co/fZzuOVNFiO — Ray/Ray2D2/Obiwan83 (@disneynut83) June 23, 2022

وكانت قبة أدلر، قد أعلنت أن القمر سيتحرك بالقرب من كل كوكب في 22 يونيو/حزيران ليظهر الهلال متضائلًا على يمين المريخ.

So…..at 5:30. I was supposed to see 5 planets and the moon without a telescope from eastern horizon diagonally up towards the south. I saw four this morning! I’ll try again Friday morning at 5:00am. The best image I captured this morning was a bat…or a barn swallow. 🤣🦇😂🌛 pic.twitter.com/CeG9hA5BBj — Lori Faris Huffer (@lorihuffer1) June 23, 2022

وغرّدت الجمعية الفلكية بجدة على تويتر قائلة “يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة”.

يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية إجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة ، 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية – عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي – مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة. pic.twitter.com/WmvTxL3gzc — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) June 23, 2022

واستمتع آلاف الأشخاص في العالم برصد الكواكب المرئية في صف واحد رغم أنها تبعد ملايين الكيلومترات عن الأرض، حيث يبعد عنها زحل بحوالي مليار ونصف كيلومتر والمشتري بـ750 مليون كيلومتر والمريخ بـ200 مليون كيلومتر تقريبا.

ومن الشائع رؤية كوكبين متقاربين في سماء الليل، لكن تصبح الظاهرة السماوية المعروفة باسم “الاقتران” أكثر ندرة عند وجود المزيد من الكواكب.

وستبدأ الكواكب الانتشار في السماء قبل الفجر خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن رؤية كوكب الزهرة ضمن الأجسام الصباحية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وفقًا لما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).