ظاهرة فلكية لن تتكرر قبل 2040.. اصطفاف نادر لـ5 كواكب مع الهلال في مشهد ساحر (فيديو)

شهدت العديد من الدول العربية، فجر الجمعة، ظاهرة علمية نادرة حيث اصطفت خمسة كواكب مع القمر هلالا في حدث نادر لن يتكرر إلا بحلول عام 2040.

وتمكن عشاق الفلك في العالم من رؤية كواكب (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) بالعين المجردة متجاورة مع الهلال حسب ترتيبها الطبيعي وبعدها عن الشمس، في عرض ساحر.

A parade of planets is underway, and for the next two days, the crescent Moon will join the crowd.

Where are you watching from? Share your planetary alignment photos with us—bonus points if the weather is good: https://t.co/9iX86VJF7K pic.twitter.com/eNFK1SOdBU

— NASA (@NASA) June 23, 2022