حفرة عملاقة تبتلع سائق دراجة في لندن وسط ذهول السكان (فيديو)

ابتلعت حفرة عملاقة جزءًا من شارع في حيّ سكني بجنوب شرق لندن أثناء مرور دراجة نارية، في لحظة وصفت بأنها مثيرة ومخيفة.

وقال سكان محليون إن سطح الطريق في شارع مارتينز في بيكسليهيث بدأ التصدع والانهيار حوالي الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء.

وأوضح أحد سكان المنطقة، ويدعى دارن، أن سائق دراجة نارية كان محظوظًا إذ نجا بعد أن سقطت دراجته في الحفرة التي تمتد على عرض الطريق.

وقال لوكالة الأنباء البريطانية “لقد حدث ذلك خارج منزلي ولم يصب أحد بأذى على حد علمي، ولحسن الحظ نجا سائق الدراجة بعد سقوطه في الحفرة”.

وأضاف “لقد غادر المكان قبل وصول خدمات الطوارئ”، مشيرًا إلى أن الأمر كان مثيرًا للغاية ومخيفًا أيضًا، حيث “تم إبلاغنا بأنه قد يتعين إجلاؤنا إذا احتاجت الأمور إلى ذلك”.

وقال ليام إدواردز (25 عامًا) الذي يعيش في المكان إنه سمع دويًّا هائلًا أثناء انهيار جزء من الطريق المجاور.

وأشار إلى أنه رأى دراجة نارية ساقطة في الحفرة وأنه نقل شاحنته قبل 5 دقائق فقط من الحادثة، وإلا لسقطت أيضًا في الحفرة.

وأضاف “لم يصب أحد، رغم أنها كانت تجربة مخيفة لمن يعيشون مقابلها”.