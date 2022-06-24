“أنقذوا حياة رقية”.. حملة كبرى لتوفير “أغلى دواء في العالم” لطفلة مصرية (فيديو)

تصدر وسم (أنقذوا حياة رقية) منصات التواصل الاجتماعي في مصر بفضل حملة لجمع التبرعات وتوفير “أغلى علاج في العالم” للطفلة التي لم تتجاوز العامين إثر إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي (SMA) وتبقي شهر واحد فقط قبل أن تفقد الطفلة فرصة العلاج بشكل كامل.

وتحاول عائلة رقية جمع 40 مليون جنيه مصري وهي تسابق الزمن لتخفيف معاناة ابنتهم وإنقاذ مستقبلها قبل أن تتم عامها الثاني، حيث يعد مرض الضمور العضلات الشوكي من الأمراض النادرة التي تحتاج إلى علاج مكلّف (يبلغ نحو مليوني دولار) قبل أن يبلغ المصاب عامه الثاني.

ورغم مشاركة الكثيرين من مشاهير المجتمع المصري في الحملة فإن ارتفاع قيمة الدواء حالت دون جمع المبلغ بالكامل حتى الآن.

وتثير حالة رقية الجدل والتعاطف في مصر، رغم إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، عن بدء الدولة توفير العلاج للأطفال حديثي الولادة المصابين بمرض الضمور العضلي الشوكي ولمن لم تتجاوز أعمارهم العامين.

ورصد مقطع مصور معاناة الطفلة رقية حيث يُعيق المرض حركتها ويسبب لها آلام مبرحة، ما آثار تعاطف آلاف المصريين الذين تكاتفوا في مساعي حثيثة لإنجاح حملة علاجها.

وينتج مرض الضمور العضلي عن نقص في كتلة العضلة وقد يكون جزئيا أو كليا لكامل العضلة ما يؤدي إلى الوهن العضلي. ويصيب الضمور العضلي الأعصاب وتظهر أعراضه في صورة ضمور العضلات وبالأخص العضلات الحركية.

لو اي حد برا مصر و حابب يساعد طفلة و ينقذها من الم.و.ت ياريت ميتاخرش ولو حد فيكم شاف فيديو رقية و هي بتقول الحقوني صدقني جسمك هيقشعر. بالشفاء العاجل أن شاء الله يا رقية ❤️🙏🏾. #انقذوا_حياة_رقية pic.twitter.com/RmBuogFMIv — Abd Elrahman🦅Madkour👑 (@abdo_M_74) June 22, 2022

وفي إطار تلك الحملة الإنسانية، تمكنت أسرة رقية من فتح حساب بنكي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لتلقي المساهمات المالية. وعبرت والدة رقية عن يقينها من أن التبرعات والمساهمات الفردية ومن الشركات ستحقق الفرق.

وقالت في تصريحات مصورة “أنا على يقين أن ربنا سبحانه وتعالي لن يتخلى عن رقية، والناس لما تصمم تعمل حاجة بتحصل”.

ربنا يشفيكى ياروح قلب ماما ان شاء الله ربنا هيجبرنى فيكى ويفرح قلبى بيكى ارجوكم اتبرعوا لرقيه ع كود فورى 92181 #انقذوا_حياة_رقيه pic.twitter.com/VviN9oQwV9 — Nourhan Abdelhamid (@Nourhan68001514) June 22, 2022

وشارك عدد كبير من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في دعوة الشركات الكبرى والأفراد للمساهمة في إنقاذ الطفلة رقية في أقرب وقت ممكن.

ودعا صانع المحتوى محمد وناس لأكبر حملة تبرعات على الهواء بعد أن تمكنت عائلة رقية من جمع 27 مليون جنيه بهدف إكمال المبلغ المتبقي.

وأعلن عدد من مشاهير الفن عن مشاركتهم في حملة دعم الطفلة رقية أبرزهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي والفنانة بدرية طلبة والمطرب الشعبي عمر كمال، موجهين الدعوة للمزيد من الأشخاص للمشاركة.

القمر دي اسمها رقية .. رقية عندها مرض اسمه ضمور العضلات .. مرض مالهوش علاج .. الا علاج واحد بس

حقنة لازم تاخدها قبل ماتتم سنتين .. المشكلة ان فاضل عشر ايام ورقية تتم سنتين وكل ما الوقت بيعدي .. فرص رقية بتبقى اقل .. اتبرع بأي مبلغ مهما كان.. هيساعد اننا ننقذ مستقبل وحياة رقية pic.twitter.com/IomKodmvoS — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 22, 2022

ليست الأولى

وأثارت حالات مرض ضمور العضلات الشوكي عموما وحالة الطفلة رقية خصوصا الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا الدولة بضرورة التدخل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمختلف المرضى.

ويذكر أن رقية هي واحدة من أطفال مصريين عدة يعانون من هذا المرض ولا يقدر ذووهم تحمل تكاليف علاجه الباهظة، من بينهم الطفل محمود ويبلغ من العمر الآن أكثر من 7 أعوام ويعاني هو الأخر من مرض الضمور العضلي من الدرجة الثانية.

رقية طفلة لم تتم العامين تعاني من ضمور في العضلات يتطلب علاج بحقنة تمنها يفوق ال ٢ مليون دولار

حملة جمع التبرعات مستمرة

اللي يقدر يساعد يساعد ماديا أو بالنشر #انقذوا_حياة_رقيه pic.twitter.com/cy1NkMp2Un — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) June 24, 2022

وظهرت أعراض المرض على محمود – حسب والدته– عند عمر 18 شهرًا، لكن الأطباء شعروا بالحيرة عند تشخيص المرض رغم فحصه لدى 21 طبيبًا، إلى أن طلبَت آخر طبيبة إجراء تحليل جيني فعرفوا من خلاله حقيقة المرض والتشخيص.

ودشنت والدة محمود بدورها صفحة على فيسبوك أملًا في إيصال صوتها وإيجاد علاج لابنها.

الله اكبر

في يومين ارتفع المبلغ اللي تم جمعه من اجل رقية ل ٢٥ مليون بعد ما كان ١٣ بس

يارب يسر و محدش يتكاسل في النشر#انقذوا_حياة_رقية pic.twitter.com/L5UoJvJcy2 — Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) June 23, 2022

والعام الماضي سجلت الطفلة جنى الصياد (12 عامًا) مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، ناشدت فيه الرئيس المصري بتوفير العلاج لها ولكل الأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون مثلها من هذا المرض الخطير الذي يتكلف علاجه ملايين الدولارات.

وعبر منشور حظي برواج كبير، ذكرت والدة جنى أن ابنتها شخصت بالمرض في الثانية من عمرها. وربما كان من المفترض أن يقود مرور كل عام جنى لليأس والاستسلام بسبب ضعف عضلات جسمها تدريجيًا، لكنها حاولت أن تتعايش مع الابتلاء فتعلمت السباحة وحازت على بطولات فيها أيضًا، كما أنها متميزة جدًا في دراستها.

ساعدوا رقية باللي تقدروا عليه محتاجة حقنة الضمور العضلات الشوكي ب 40 مليون جنية باقي اقل من ايام 10 على ميعاد الحقنة،

اللهم اشفاء لا يغادر سقمًا. #انقذوا_حياة_رقية pic.twitter.com/Q97R8fOJGu — Ahmed Mashaly (@ahmed00eg) June 22, 2022

كود التبرع الخاص بفوري 92181 الناس تتبرع باللي تقدر عليه

مساهمتك البسيطة ممكن تساعد في انقاذ حياتها #انقذوا_حياة_رقيه pic.twitter.com/kfZgOZ87iw — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) June 24, 2022