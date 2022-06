آلاف يتقدمهم أردوغان.. جنازة مهيبة للداعية محمود أفندي الزعيم الروحي للحركة الصوفية في تركيا (فيديو)

ودّع آلاف الأتراك يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عالم الدين الجليل الشيخ محمود أوسطي عثمان أوغلو الشهير بـ”محمود أفندي”، عقب صلاة الجمعة في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، في مشهد مهيب أغلق شوارع حي الفاتح.

وتوفي الشيخ التركي محمود أفندي -الزعيم الروحي للحركة الصوفية في البلاد- الخميس، عن عمر ناهز 93 عامًا في المستشفى حيث كان يعالج من مرض الكلى. ويعد الشيخ الراحل زعيم جماعة “إسماعيل آغا” وهو مشهور كذلك بأنه شيخ الطريقة النقشبندية.

Lovers and followers of Shaykh #MahmudEfendiHazretleri

at Fatih Camii , Istanbul.

credits : @MuhammedGGur pic.twitter.com/lyGeaZMRoN

— Jameel Ahmed (@iamjameelahmed) June 24, 2022