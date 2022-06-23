متسلّحًا بمقلاة.. رجل يحارب تمساحًا أمام أحد فنادق أستراليا (فيديو)

أقدم صاحب نُزُل من مدينة داروين بالإقليم الشمالي في أستراليا على مواجهة تمساح مفترس متسلّحًا بمقلاة فقط، في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُظهر المقطع القصير (كاي هانسن) وهو يواجه تمساحًا ضخمًا طوله 3.5 أمتار بأعصاب باردة، حيث رفض هانسن السماح للتمساح بالتجول وضرَبه مرتين ليعود التمساح بعدها إلى النهر.

وكان بعض السياح على وشك مغادرة نُزُلهم في الإقليم الشمالي، ولكن التمساح اعترض طريقهم.

وعند ذلك أخذ صاحب النزل مقلاة كبيرة ونزل بجرأة فواجه التمساح الذي استعد لمهاجمة الرجل على الفور، لكن الأمر لم ينته بشكل جيد بالنسبة للتمساح.

سجلت أحد السياح المعركة يوم 17 يونيو/ حزيران بالفيديو ونُشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، وقال السائح لوسائل الإعلام إنها كانت لحظات متوترة بين مالك النزل وحيوانه الأليف التمساح (كيسي).

وأضاف السائح “كنا نستعد لمغادرة الجزيرة عبر مروحية لكن التمساح كان يغلق الطريق. فخاف المالك علينا، ولذلك أمسك المقلاة لإبعاد التمساح”.