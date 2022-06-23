شاهد: سقوط طيار شراعي أثناء تحليقه في سماء صنعاء
23/6/2022
تداول نشطاء يمنيون فيديوهات تظهر اختلال توازن الطيار الشراعي اليمني لطفي الحميري، وتعرضه لإصابات أثناء تحليقه في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.
لحظة سقوط "مظلي" وتعرضه لإصابات.
📍 #صنعاء – #اليمن pic.twitter.com/DjFfSJHdUG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2022
وأكد الطيار الشراعي اليمني ماجد المبنن في منشور على فيسبوك أن “سبب السقوط في الغالب نتيجة تغيّر مفاجئ في اتجاه الريح”.
وأوضح المبنن “أن تغيّر اتجاه الرياح تسبب في تكوّن مطب هوائي عنيف غيّر مسار المظلة، مضيفًا “سيتم استشارة مختصين عن السبب الذي أدى إلى سقوط الحميري”.
وأضاف أن الحميري تعرّض لإصابات، إلا أنه لم يتأثر كثيرًا، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند