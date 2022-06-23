شاهد: سقوط طيار شراعي أثناء تحليقه في سماء صنعاء

تداول نشطاء يمنيون فيديوهات تظهر اختلال توازن الطيار الشراعي اليمني لطفي الحميري، وتعرضه لإصابات أثناء تحليقه في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد الطيار الشراعي اليمني ماجد المبنن في منشور على فيسبوك أن “سبب السقوط في الغالب نتيجة تغيّر مفاجئ في اتجاه الريح”.

وأوضح المبنن “أن تغيّر اتجاه الرياح تسبب في تكوّن مطب هوائي عنيف غيّر مسار المظلة، مضيفًا “سيتم استشارة مختصين عن السبب الذي أدى إلى سقوط الحميري”.

وأضاف أن الحميري تعرّض لإصابات، إلا أنه لم يتأثر كثيرًا، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.