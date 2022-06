حدد علماء السمات التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى ادعاء أنهم يسمعون أصوات الموتى، وقالوا إن هؤلاء الأشخاص تظهر عليهم بعض تلك السمات منذ الطفولة.

وحاول علماء في بحث نشر عام 2021، أن يفهموا بشكل أفضل سبب قول بعض الأشخاص إنهم يسمعون أصوات الموتى باعتبار ذلك تجربة روحانية، في حين يعتبره آخرون تشخيصًا لبعض الأمراص العقلية مثل الفصام، وفق موقع ساينس ألرت.

وأوضح عالم النفس بيتر موسلي من جامعة نورثمبريا في المملكة المتحدة، عندما ظهر البحث لأول مرة أن الشخصيات الروحانية تميل إلى الإبلاغ عن تجارب سمعية غير عادية بدءًا من سن صغيرة.

ولفت إلى أنه غالبًا ما يكون هؤلاء الروحانيون “قادرين” على التحكم في هذه التجارب. وشدد بيتر على أهمية تتبع هذه التجارب “لفهم المزيد عن التجارب المؤلمة أو غير القابلة للسيطرة عند سماع مثل هذه الأصوات”.

