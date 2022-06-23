تواصل حرائق غابات مرمريس في تركيا لليوم الثاني على التوالي (فيديو)

تتواصل الحرائق في الاندلاع في غابات منطقة مرمريس في ولاية موغلا، جنوبي تركيا، لليوم الثاني على التوالي دون إحداث خسائر على مستوى الأرواح.

وتسعى فرق الإطفاء والمتطوعون وقوات من الجيش التركي، منذ ليلة الثلاثاء، للسيطرة على الحرائق، وخلال ساعات الصباح بدأت عمليات الإخماد الجوي للحرائق، بمشاركة 20 مروحية و14 طائرة.​​​​​​​

وتفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المنطقة حيث ما زالت الحرائق مستمرة.

وأجرى أردوغان جولة تفقدية عبر مروحية لأعمال إخماد الحرائق، كما استمع لإحاطة من المسؤولين عن أعمال إخماد الحرائق.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.#YeşilVatan pic.twitter.com/o83ft154vU — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 22, 2022

وأجرى وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والزراعة والغابات وحيد كيريشتشي، جولة تفقدية للمنطقة من الجو، وأعلن الأخير سيطرة فرق الإطفاء على الحريق إلى حد كبير.

وأوضح أن عمليات الإطفاء استمرت بشكل مكثف مدة 15 ساعة، وأنه تمت السيطرة على جزء كبير من الحرائق.

وأشار كيريشتشي إلى مشاركة العديد من المركبات التابعة لمديرية الغابات، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وذكر أن حرائق أخرى اندلعت في منطقتي داتشا وفتحية في الولاية بوقت مبكر صباح اليوم، إلا أنه تمت السيطرة عليها.

وقال سليمان صويلو إن 571 مركبة تابعة لـ”آفاد” تواصل عمليات الإطفاء منذ مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الفرق المشاركة في الإطفاء جميعها بما فيها عشرات المروحيات والطائرات تقوم بواجبها على أكمل وجه، معربًا عن أمله السيطرة الكاملة على النيران في أقرب وقت.

#Canlı: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris’te yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/2j2pxvXwr9 — AA Canlı (@AACanli) June 22, 2022

وشددت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على أن “الدولة تستنفر كافة إمكاناتها من أجل الوطن الأخضر”، في إشارة إلى الغابات والمساحات الخضراء.

جاء ذلك في بيان لها عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، تعليقًا على مواصلة الفرق المختصة جهودها للسيطرة على الحريق.

وأضافت أن السلطات المعنية في موغلا، تدخلت في الحريق الذي نشب أمس الثلاثاء، بعد 8 دقائق من اندلاعه، وأشارت إلى مواصلة الجهود للسيطرة على الحريق، عبر الاستعانة بـ 688 فردًا، و172 سيارة إطفاء، و17 آلية.

Devletimiz Yeşil Vatan İçin Seferber! Marmaris’te meydana gelen yangınlarla mücadelede, devletimiz tüm birimleri ile eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almıştır. pic.twitter.com/z8Y2rP6N8I — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 22, 2022

وأوضحت أن فرق إطفاء وإغاثة وصلت إلى منطقة الحريق، قادمة من ولايات مجاورة.

وأفادت بأنه تم تشكيل خلية أزمة في الرئاسة التركية مكونة من خبراء من دائرة الاتصال، ووزارتي الزراعة والغابات، والداخلية، إلى جانب إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد”.