جرافة تسحق عشرات الدراجات في نيويورك وتحولها إلى خردة (فيديو)

حطمت جرافة 92 دراجة ترابية يوم الثلاثاء، في حي بروكلين بمدينة نيويورك، فحوّلت تلك الدراجات التي صودرت من الشوارع إلى خردة معدنية.

وبعد أن لوح عمدة مدينة نيويورك (إريك آدامز) بعلم البداية، قامت الجرافة بتحطيم الدراجات التي كانت مرصوصة في صف، ومشى سائق الجرافة فوق الدراجات مرارًا وتكرارًا حتى سحقها تمامًا.

وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) أن هذه الدراجات ستحوَّل إلى خردة معدنية ويعاد تدويرها، وقالت إنه كان لا بد من سحقها حتى لا يتم بيعها واستعمالها مرة أخرى لأنها محظورة في شوارع نيويورك.

وفي مايو/ أيار الماضي دعا عمدة نيويورك إلى منع الدراجات الترابية، واصفًا إياها بأنها غير آمنة وصاخبة، وبأنها رمز للخروج على القانون يجب التغلب عليه.

