جرافة تسحق عشرات الدراجات في نيويورك وتحولها إلى خردة (فيديو)

حطمت جرافة 92 دراجة ترابية يوم الثلاثاء، في حي بروكلين بمدينة نيويورك، فحوّلت تلك الدراجات التي صودرت من الشوارع إلى خردة معدنية.

وبعد أن لوح عمدة مدينة نيويورك (إريك آدامز) بعلم البداية، قامت الجرافة بتحطيم الدراجات التي كانت مرصوصة في صف، ومشى سائق الجرافة فوق الدراجات مرارًا وتكرارًا حتى سحقها تمامًا.

وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) أن هذه الدراجات ستحوَّل إلى خردة معدنية ويعاد تدويرها، وقالت إنه كان لا بد من سحقها حتى لا يتم بيعها واستعمالها مرة أخرى لأنها محظورة في شوارع نيويورك.

وفي مايو/ أيار الماضي دعا عمدة نيويورك إلى منع الدراجات الترابية، واصفًا إياها بأنها غير آمنة وصاخبة، وبأنها رمز للخروج على القانون يجب التغلب عليه.

This is the one thing Mayor Adams has done so far that I support/approve. 👏👏 These noisy, illegal vehicles are menaces to cyclists and pedestrians and are mostly used by thuggish gangs. NYC destroys nearly 100 'destructive’ and ‘dangerous’ dirt bikeshttps://t.co/jGAfbg3wgy — Samantha Chang (@samantha_chang) June 22, 2022

وأعلن فوز إريك آدامز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمنصب العمدة لعام 2021 في 6 يوليو/ تموز 2021، ليصبح العمدة رقم 110 لمدينة نيويورك.

وقال إن شرطة نيويورك استولت على حوالي 900 دراجة نارية وترابية من شوارع نيويورك عام 2022، بزيادة قدرها 88% منذ عام 2021.

وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي “سمعت شرطة نيويورك النداء وقاموا بمهمة شاقة للتخلص من هذه الدراجات الصاخبة والمخيفة والخطيرة وغير القانونية والمركبات ذات الدفع الرباعي الموجودة في شوارعنا”.

وأضاف “شهدنا ما يحدث لسنوات عندما تخضع (هذه الدراجات) للسيطرة، وسيتم سحقها اليوم حتى لا تتمكن من إرهاب مدينتنا مرة أخرى”.