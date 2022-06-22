محافظ يقص شعر طالبيْن أثناء الامتحان وغضب عام يدفع رئيس الدولة لإقالته (فيديو)

أبدى حاكم منطقة (سيغيري) في غينيا الاستوائية تصرفًا “غريبًا” أثناء طوافه على طلاب في الفصل يؤدون الامتحان، إذ قام بحلق شعر اثنين من الطلاب داخل الصف أثناء انكبابهما على ورقة إجابة الامتحان أمامهما.

وانقض حاكم منطقة (سيغيري) على طالب كان يجلس على طاولة الامتحان وبدأ في قص شعره الذي تبعثر على ملابسه وورقة الامتحان أمامه وسط وجوم بقية الطلاب.

وفي وقت كان يباشر فيه الحاكم القص بطريقة عشوائية، أخذ الطالب في نفض الشعر المتناثر عن ورقة الامتحان أمامه وعن ملابسه فيما تبدو مظاهر الضيق واضحة عليه.

وداخل الصف، تابع بقية الطلاب تصرف الحاكم تجاه زميلهم، وسط تباين ردود فعلهم بين نظرات تنم عن الضيق، فيما كتم آخرون ضحكات ساخرة.

ووسط ذلك انتقل الحاكم إلى طالب آخر له نفس تصفيفة الشعر، وكان يحاول أن يتفادى الموقف، لكن الحاكم ذهب إليه وانهمك أيضًا في قص شعر الطالب الذي بدا في حالة شديدة من الضيق ظهرت على تصرفاته.

إقالة الحاكم

وقد أصدر رئيس غينيا الاستوائية (تيودورو أوبيانغ) أمرًا بإقالة الحاكم العسكري، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع.

وغينيا الاستوائية، دولة في وسط أفريقيا ومن أصغر دول القارة مساحة، ومستعمرة إسبانية سابقة وتعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي لغتها الرسمية هي الإسبانية.

ويحكم الرئيس أوبيانغ (75 عامًا) غينيا الاستوائية بقبضة من حديد منذ توليه الرئاسة إثر انقلاب في عام 1979.