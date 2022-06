“أدنى دولة في معدل الخصوبة” تقدّم منحة مواصلات للحوامل بأكثر من 500 دولار

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول ستمنح النساء الحوامل اللواتي يعشن في المدينة 700 ألف وون (540 دولارًا أمريكيًّا) لكل منهن في إعانات تكاليف النقل بدءًا من الشهر المقبل.

ويمكن للنساء الحوامل اللواتي أقمن رسميًّا في المدينة أكثر من 6 أشهر التقدم بطلب للحصول على المنحة، وفق وكالة (يونهاب) للأنباء.

وقدّرت حكومة المدينة العدد التقديري للمتقدمات بنحو 43 ألفًا. وقال مسؤولون إن الدعم سيكون متاحًا في شكل نقاط بطاقات ائتمان، ويمكن استخدامه لكل من فواتير النقل العام والغاز.

وذكرت حكومة المدينة أن خطة الدعم تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر التي لديها أطفال حديثو الولادة، وهي واحدة من تعهدات حملة عمدة المدينة (أوه سي-هون) لمواجهة تدني معدل الخصوبة في البلاد.

