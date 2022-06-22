“أدنى دولة في معدل الخصوبة” تقدّم منحة مواصلات للحوامل بأكثر من 500 دولار

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول ستمنح النساء الحوامل اللواتي يعشن في المدينة 700 ألف وون (540 دولارًا أمريكيًّا) لكل منهن في إعانات تكاليف النقل بدءًا من الشهر المقبل.

ويمكن للنساء الحوامل اللواتي أقمن رسميًّا في المدينة أكثر من 6 أشهر التقدم بطلب للحصول على المنحة، وفق وكالة (يونهاب) للأنباء.

The Seoul city government will grant pregnant women living in the city 700,000 won (US$540) each in transportation cost subsidies starting next month@YonhapNews https://t.co/djSLa2zwBI — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) June 22, 2022

وقدّرت حكومة المدينة العدد التقديري للمتقدمات بنحو 43 ألفًا. وقال مسؤولون إن الدعم سيكون متاحًا في شكل نقاط بطاقات ائتمان، ويمكن استخدامه لكل من فواتير النقل العام والغاز.

وذكرت حكومة المدينة أن خطة الدعم تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر التي لديها أطفال حديثو الولادة، وهي واحدة من تعهدات حملة عمدة المدينة (أوه سي-هون) لمواجهة تدني معدل الخصوبة في البلاد.

The #Seoul city #government will grant #pregnant women living in the city 700,000 won ($540) each in #transportation cost subsidies starting next month, officials said Wednesday. https://t.co/2i0XzJVPHC — The Korea Times (@koreatimescokr) June 22, 2022

أدنى معدل خصوبة في العالم

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت إحدى أكثر دول العالم خصوبة بـ6 أطفال لكل امرأة عام 1960 ثم تراجع الرقم الآن إلى أقل من طفل واحد لكل امرأة.

وفي كلمة له أمام البرلمان الكوري العام الماضي، قال النائب جانغ غيوغنتي “سوف ننقرض”، وأضاف “إذا استمرت الخصوبة في بلادنا بالمعدل نفسه، فإن مصيرنا سيكون مثل مصير الديناصورات، سوف ننقرض تمامًا في سنة 2750”.

وكشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن تسجيل أدنى معدل ولادات في تاريخ البلاد بأقل من طفل واحد لكل امرأة، العام الماضي، لتصبح كوريا الجنوبية أدنى دولة في العالم في معدل الخصوبة.

وتجاوز عددُ الوفيات عددَ الولادات للمرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية الموثق، وتناقص عدد السكان بنحو 21 ألف نسمة، ويُتوقع انخفاض الخصوبة إلى 0.72 هذا العام ليأخذ التناقص السكاني وتيرة أسرع مما توقعه بحث أجراه مركز الأبحاث الاقتصادية عام 2010.