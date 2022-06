اشتعال طائرة خلال هبوطها في مطار ميامي الأمريكي (فيديو)

أصيب 3 أشخاص إثر اشتعال حريق في طائرة تابعة لشركة طيران اقتصادية لدى هبوطها في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب مشكلة في جهاز إنزال الإطارات الأمامية.

وكانت الطائرة، التابعة لشركة “ريد إير”، قادمة من جمهورية الدومينيكان وعلى متنها 130 راكبًا بالإضافة إلى 10 من أفراد الطاقم.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الطائرة، وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس، متوقفة على مدرج المطار نصفها على العشب ومقدمتها محطمة.

كما أظهرت المقاطع الركاب وهم يهربون من الطائرة وقد حمل بعضهم أطفالهم، فيما حاول آخرون النجاة بحقائب كانت معهم في مقصورة الركاب.

#badnews The #RedAir #MD82 #Aircraft , which was route from #Dominican to #Miami , caught fire shortly after #landing as the landing gear collapsed on the #runway . Fortunately, no one was injured in the #accident . Why fire does not attend place !?!? pic.twitter.com/nm7Iozpsv6

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.

Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) June 22, 2022