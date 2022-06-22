اشتعال طائرة خلال هبوطها في مطار ميامي الأمريكي (فيديو)

أصيب 3 أشخاص إثر اشتعال حريق في طائرة تابعة لشركة طيران اقتصادية لدى هبوطها في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب مشكلة في جهاز إنزال الإطارات الأمامية.

وكانت الطائرة، التابعة لشركة “ريد إير”، قادمة من جمهورية الدومينيكان وعلى متنها 130 راكبًا بالإضافة إلى 10 من أفراد الطاقم.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الطائرة، وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس، متوقفة على مدرج المطار نصفها على العشب ومقدمتها محطمة.

كما أظهرت المقاطع الركاب وهم يهربون من الطائرة وقد حمل بعضهم أطفالهم، فيما حاول آخرون النجاة بحقائب كانت معهم في مقصورة الركاب.

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured. Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL — Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) June 22, 2022

وقالت شركة “ريد اير” على تويتر إن الطائرة واجهت “صعوبات فنية” عندما هبطت في ميامي.

بدوره، ذكر المطار على تويتر إن “جهاز إنزال الإطارات الأمامية تعطل وهذا ما تسبب على ما يبدو بنشوب حريق”.

Red Air #203 from Santo Domingo had its landing gear in the nose of the plane collapse, which seems to have caused a fire. @MiamiDadeFire responded & extinguished the fire. Some flights have been delayed as a result. Please follow up with your airline for the latest flight info. pic.twitter.com/06Vs8WuqIB — Miami Int'l Airport (@iflymia) June 21, 2022

وأعلنت هيئة سلامة النقل الأمريكية أنها “أرسلت فريقًا من المحققين إلى ميامي بعد تعطل جهاز إنزال العجلات وخروج طائرة من طراز ام دي-82 عن المدرج اليوم في مطار ميامي الدولي”.

وذكرت إدارة الإطفاء في ميامي على تويتر أنه “تم نقل ثلاثة جرحى إلى مستشفيات قريبة”، مؤكدة أنه “تمت السيطرة على الحريق والحد من تسرب الوقود”.

وقالت متحدثة باسم الإدارة إن جناح الطائرة كان يحترق عندما وصل أفراد الإطفاء، قبل أن تعمل المواد الرغوية.