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اشتعال طائرة خلال هبوطها في مطار ميامي الأمريكي (فيديو)

22/6/2022

أصيب 3 أشخاص إثر اشتعال حريق في طائرة تابعة لشركة طيران اقتصادية لدى هبوطها في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب مشكلة في جهاز إنزال الإطارات الأمامية.

وكانت الطائرة، التابعة لشركة “ريد إير”، قادمة من جمهورية الدومينيكان وعلى متنها 130 راكبًا بالإضافة إلى 10 من أفراد الطاقم.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الطائرة، وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس، متوقفة على مدرج المطار نصفها على العشب ومقدمتها محطمة.

كما أظهرت المقاطع الركاب وهم يهربون من الطائرة وقد حمل بعضهم أطفالهم، فيما حاول آخرون النجاة بحقائب كانت معهم في مقصورة الركاب.

وقالت شركة “ريد اير” على تويتر إن الطائرة واجهت “صعوبات فنية” عندما هبطت في ميامي.

بدوره، ذكر المطار على تويتر إن “جهاز إنزال الإطارات الأمامية تعطل وهذا ما تسبب على ما يبدو بنشوب حريق”.

وأعلنت هيئة سلامة النقل الأمريكية أنها “أرسلت فريقًا من المحققين إلى ميامي بعد تعطل جهاز إنزال العجلات وخروج طائرة من طراز ام دي-82 عن المدرج اليوم في مطار ميامي الدولي”.

وذكرت إدارة الإطفاء في ميامي على تويتر أنه “تم نقل ثلاثة جرحى إلى مستشفيات قريبة”، مؤكدة أنه “تمت السيطرة على الحريق والحد من تسرب الوقود”.

وقالت متحدثة باسم الإدارة إن جناح الطائرة كان يحترق عندما وصل أفراد الإطفاء، قبل أن تعمل المواد الرغوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات