قبل ثوانٍ من دخول القطار.. شرطي جريء ينقذ عجوزا من موت محقق (فيديو)

كانت امرأة على بُعد لحظات من دهسها بواسطة قطار في مدينة لاليتبور بولاية أوتار براديش الهندية يوم السبت قبل أن ينقذها مسؤول في شرطة السكك الحديدية، كما أوضحت كاميرات المراقبة.

وفي المقطع المروع الذي تبلغ مدته 37 ثانية ونشرته وزارة السكك الحديدية، شُوهد شرطي ورجل آخر يشيران إلى الأشخاص الموجودين على الرصيف المقابل بعدم عبور القضبان.

وبعد ثوان، اندفع الشرطي إلى حافة المنصة وسحب امرأة عجوز فيما اندفع القطار للمكان بمجرد أن سحبها الشرطي إلى الرصيف.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإن المرأة لم تستمع إلى تحذيرات رجال شرطة السكك الحديدية وحاولت عبور القضبان على الرغم من علمها بأن القطار على وشك المرور.

आरपीएफ कर्मी की सतर्कता और तत्परता से बचाई गई महिला की जान! झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर पटरी पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को वहां तैनात रेलवे सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। सभी से अनुरोध है कि एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। pic.twitter.com/HZUCEXvbjs — Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 18, 2022

وقالت وزارة السكك الحديدية في بيان إن “امرأة مسنة عبرت مسار القطار في محطة لاليتبور التابعة لقسم جهانسي وأنقذها أفراد أمن السكك الحديدية المنتشرين هناك. يطلب من الجميع استخدام جسر عبور المشاة للانتقال من رصيف إلى آخر”.

وقالت وزارة السكك الحديدية في تغريدة مع الفيديو “لقد تم إنقاذ حياة المرأة من خلال يقظة وسرعة أفراد الشرطة الوطنية”.

وشوهد الفيديو أكثر من 70 ألف مرة على تويتر منذ نشره يوم السبت، وأشاد المستخدمون بشجاعة الشرطي.

وقال مغردون آخرون إن على الحكومة التحقيق في الأمر ومعرفة ما إذا كان يمكن تخصيص المزيد من الأموال لتحسين سلامة السكك الحديدية.