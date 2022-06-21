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قبل ثوانٍ من دخول القطار.. شرطي جريء ينقذ عجوزا من موت محقق (فيديو)

21/6/2022-|آخر تحديث: 21/6/202201:20 PM (مكة المكرمة)

كانت امرأة على بُعد لحظات من دهسها بواسطة قطار في مدينة لاليتبور بولاية أوتار براديش الهندية يوم السبت قبل أن ينقذها مسؤول في شرطة السكك الحديدية، كما أوضحت كاميرات المراقبة.

وفي المقطع المروع الذي تبلغ مدته 37 ثانية ونشرته وزارة السكك الحديدية، شُوهد شرطي ورجل آخر يشيران إلى الأشخاص الموجودين على الرصيف المقابل بعدم عبور القضبان.

وبعد ثوان، اندفع الشرطي إلى حافة المنصة وسحب امرأة عجوز فيما اندفع القطار للمكان بمجرد أن سحبها الشرطي إلى الرصيف.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإن المرأة لم تستمع إلى تحذيرات رجال شرطة السكك الحديدية وحاولت عبور القضبان على الرغم من علمها بأن القطار على وشك المرور.

وقالت وزارة السكك الحديدية في بيان إن “امرأة مسنة عبرت مسار القطار في محطة لاليتبور التابعة لقسم جهانسي وأنقذها أفراد أمن السكك الحديدية المنتشرين هناك. يطلب من الجميع استخدام جسر عبور المشاة للانتقال من رصيف إلى آخر”.

وقالت وزارة السكك الحديدية في تغريدة مع الفيديو “لقد تم إنقاذ حياة المرأة من خلال يقظة وسرعة أفراد الشرطة الوطنية”.

وشوهد الفيديو أكثر من 70 ألف مرة على تويتر منذ نشره يوم السبت، وأشاد المستخدمون بشجاعة الشرطي.

وقال مغردون آخرون إن على الحكومة التحقيق في الأمر ومعرفة ما إذا كان يمكن تخصيص المزيد من الأموال لتحسين سلامة السكك الحديدية.

المصدر : وسائل إعلام هندية