منوعات|الولايات المتحدة

“البطل الحقيقي”.. فتى ينقذ شابة قفزت سيارتها بالخطأ في خليج نيويورك (فيديو)

21/6/2022-|آخر تحديث: 21/6/202204:59 PM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرا مراقبة عملية إنقاذ بطولية لفتاة قفزت بسيارتها إلى النهر بعد أن دعست بالخطأ على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل وذلك في جزيرة (لونغ إيلاند) في نيويورك.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، سيارة تدلف إلى داخل الماء وتغوص في المياه، وسط ذهول الحاضرين الذين تسمروا في أماكنهم، في وقت أسرع فيه شخص وقفز سريعًا إلى داخل النهر حيث تقف سيارة الفتاة.

عملية إنقاذ بطولية

وقام الفتى (أنتوني زونغور-17 عامًا) بعمل بطولي حقيقي إذ قفز بسرعة كبيرة داخل الخليج دون تردد، لإنقاذ الفتاة التي كانت تصارع للخروج من السيارة، وتدق على بابها لكسر الزجاج.

ونجح الشاب الشهم في كسر باب السائق وإخراج الفتاة من السيارة الغارقة، وقال الشاب المنقذ “كانت تدق على الباب، وتضرب النافذة وتحاول كسر النافذة، لقد أصابني هذا بالتوتر والخوف عليها”.

مشاهد مؤثرة

يُظهر مقطع الفيديو لحظة مذهلة تغوص فيها طالبة من مدرسة لونغ آيلاند في خليج نيويورك، وسرعان ما يقفز فتى صغير ودون تردد لإنقاذها، في وقت وقف فيه أناس كثر بالقرب منها دون أن يفعلوا شيئا لإنقاذها.

قال الفتى المنقذ لوسائل الإعلام “سمعت للتو دفقة ضخمة في الماء والجميع يركض نحو الرصيف، لذا فقد قفزت مسرعًا، لا أستطع مشاهدة أي شخص يعاني أمامي”.

وأظهرت لقطات الكاميرا شخصًا يندفع بقوة من بين الحضور الذين وقفوا أمام الرصيف والسيارة الغارقة في الماء ويقفز بسرعة شديدة إلى داخل الخليج حيث توجد الفتاة عالقة في سيارتها.

وأكد الفتى قائلًا “أشعر أن أي شخص كان سيتخذ هذا القرار”.

وشكرت الفتاة الشاب المنقذ على ما قام به وقالت وهي تبكي “يا إلهي.. شكرًا لك” بينما وصفه والدها بأنه “البطل الحقيقي” وقال ملتفتًا إلى ابنته “إنها هنا اليوم بسببه”.

المصدر : الجزيرة مباشر