“البطل الحقيقي”.. فتى ينقذ شابة قفزت سيارتها بالخطأ في خليج نيويورك (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة عملية إنقاذ بطولية لفتاة قفزت بسيارتها إلى النهر بعد أن دعست بالخطأ على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل وذلك في جزيرة (لونغ إيلاند) في نيويورك.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، سيارة تدلف إلى داخل الماء وتغوص في المياه، وسط ذهول الحاضرين الذين تسمروا في أماكنهم، في وقت أسرع فيه شخص وقفز سريعًا إلى داخل النهر حيث تقف سيارة الفتاة.

Anthony Zhongor, 17, pulled Mia Samolinski from her vehicle as it sank into the water. https://t.co/GSIswiffGY — CBS News (@CBSNews) June 16, 2022

عملية إنقاذ بطولية

وقام الفتى (أنتوني زونغور-17 عامًا) بعمل بطولي حقيقي إذ قفز بسرعة كبيرة داخل الخليج دون تردد، لإنقاذ الفتاة التي كانت تصارع للخروج من السيارة، وتدق على بابها لكسر الزجاج.

ونجح الشاب الشهم في كسر باب السائق وإخراج الفتاة من السيارة الغارقة، وقال الشاب المنقذ “كانت تدق على الباب، وتضرب النافذة وتحاول كسر النافذة، لقد أصابني هذا بالتوتر والخوف عليها”.

Watch the incredible Video of car driving into Patchogue Bay and hero 17 year old who dove in to save 18 yr old driver #PatchogueVillage @CBSNewYork pic.twitter.com/QQw1Qs3aN6 — Carolyn Gusoff (@GusoffTV) June 15, 2022

مشاهد مؤثرة

يُظهر مقطع الفيديو لحظة مذهلة تغوص فيها طالبة من مدرسة لونغ آيلاند في خليج نيويورك، وسرعان ما يقفز فتى صغير ودون تردد لإنقاذها، في وقت وقف فيه أناس كثر بالقرب منها دون أن يفعلوا شيئا لإنقاذها.

قال الفتى المنقذ لوسائل الإعلام “سمعت للتو دفقة ضخمة في الماء والجميع يركض نحو الرصيف، لذا فقد قفزت مسرعًا، لا أستطع مشاهدة أي شخص يعاني أمامي”.

Anthony Zhongor, who recently joined the Marines, saw the SUV in the water and quickly jumped into help: "I couldn't watch anybody suffer in front of me." https://t.co/gaDQwvox4u — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 17, 2022

وأظهرت لقطات الكاميرا شخصًا يندفع بقوة من بين الحضور الذين وقفوا أمام الرصيف والسيارة الغارقة في الماء ويقفز بسرعة شديدة إلى داخل الخليج حيث توجد الفتاة عالقة في سيارتها.

وأكد الفتى قائلًا “أشعر أن أي شخص كان سيتخذ هذا القرار”.

وشكرت الفتاة الشاب المنقذ على ما قام به وقالت وهي تبكي “يا إلهي.. شكرًا لك” بينما وصفه والدها بأنه “البطل الحقيقي” وقال ملتفتًا إلى ابنته “إنها هنا اليوم بسببه”.