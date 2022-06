تحذير للشركة المالكة بعد تكرار الحوادث.. شاهد: لحظة اندلاع حريق في جناح طائرة هندية بعد إقلاعها

أظهر مقطع مصور جديد لحظة اندلاع النيران في جناح الطائرة التابعة لشركة (سبايس جيت) الهندية بعد إقلاعها أمس الأحد.

وهبطت طائرة من طراز (بوينغ 737-800) اضطراريًّا بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة باتنا الهندية، عقب الإبلاغ عن حريق في الطائرة.

وقالت صحيفة (هندستان تايمز) إن النيران اشتعلت في محرك الطائرة، وإن عددًا من الناس شاهدوها بعد الإقلاع. وأوضح مقطع فيديو صوّره راكب تصاعد النيران من جناح الطائرة وهي في الجو.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني إن طائرًا اصطدم بالطائرة وأغلق أحد المحركات، وإنه كان على متنها أكثر من 180 راكبًا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بينهم.

وعادت الطائرة -التي كانت متجهة إلى دلهي- إلى مطار باتنا بعد أن أبلغ الناس مسؤولي المطار، وأُنزل جميع الركاب بأمان.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران (سبايس جيت) إن طاقم الطائرة اشتبه بعد الإقلاع في أن طائرًا اصطدم بالمحرك. وأوضح أنه “كإجراء احترازي، ووفقًا لإجراءات التشغيل القياسية، أغلق القبطان المحرك وقرر العودة إلى باتنا”.

وتُظهر مقاطع فيديو ملتقَطة من الأرض الطائرة تحيط بها هالة من الدخان.

وانتقلت النائبة بريانكا تشاتورفيدي ​​إلى المكان، وقالت عبر تويتر “إن الأمر لعب بحياة الركاب”، وأضافت “يثار الموضوع مع الوزير مرارًا، لكن لا أعرف متى سيرتقون إلى المستوى المناسب ويتجنبون وقوع حادث كبير مؤسف من المتوقع حدوثه”.

This is playing with the lives of passengers. Repeatedly been raising this with the minister, with the aviation secretary. Don’t know when they will rise to the occasion and avoid a major mishap waiting to happen. https://t.co/xb896Y0ARU

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) June 19, 2022