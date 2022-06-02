مارّة يخرجون سائق دراجة نارية من تحت سيارة (فيديو)

هرع مارّة وضباط شرطة لإنقاذ سائق دراجة نارية كان محاصرًا تحت سيارة، في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مرور سيارة تصدم مؤخرة دراجة نارية تحمل السائق وراكبة أخرى.

وألقت السيارة بالراكبة الخلفية بعيدًا عن الدراجة من شدة الارتطام، ودعست السائق ودراجته ليبقى محاصرًا أسفلها.

مارّة ينقذون سائق دراجة نارية بعد أن دعسته سيارة بأحد شوارع ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية#الجزيرة_مباشر #منوعات #متداول_حاليا pic.twitter.com/ozpD9H6IbF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2022

وهرع المارة الذين شهدوا الحادث مع ضباط من الشرطة لرفع السيارة باستخدام سواعدهم ومساعدة السائق المحاصر على الخروج من تحتها.

وقالت مواقع محلية إن سائق الدراجة النارية والراكبة تلقوا العلاج اللازم، وإن وضعهم الصحي بخير.

وعمّم قسم شرطة شاطئ (ميرتل) بيانا عبر صفحته على فيسبوك، نصح فيه السائقين قائلا عليك “إبطاء السرعة والتأكد من المسافة اللازمة بينك وبين المركبة التي تسبقك وأن تنظر للحفاظ على سلامة الجميع”، مشددا أن الأمر “لن يستغرق سوى لحظة واحدة بدلًا من التسبب في وقوع حادث”.