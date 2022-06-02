منوعات|أمريكا

مارّة يخرجون سائق دراجة نارية من تحت سيارة (فيديو)

لحظة إنقاذ سائق الدراجة النارية (تواصل اجتماعي)
2/6/2022-|آخر تحديث: 2/6/202205:24 PM (مكة المكرمة)

هرع مارّة وضباط شرطة لإنقاذ سائق دراجة نارية كان محاصرًا تحت سيارة، في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مرور سيارة تصدم مؤخرة دراجة نارية تحمل السائق وراكبة أخرى.

وألقت السيارة بالراكبة الخلفية بعيدًا عن الدراجة من شدة الارتطام، ودعست السائق ودراجته ليبقى محاصرًا أسفلها.

وهرع المارة الذين شهدوا الحادث مع ضباط من الشرطة لرفع السيارة باستخدام سواعدهم ومساعدة السائق المحاصر على الخروج من تحتها.

وقالت مواقع محلية إن سائق الدراجة النارية والراكبة تلقوا العلاج اللازم، وإن وضعهم الصحي بخير.

وعمّم قسم شرطة شاطئ (ميرتل) بيانا عبر صفحته على فيسبوك، نصح فيه السائقين قائلا عليك “إبطاء السرعة والتأكد من المسافة اللازمة بينك وبين المركبة التي تسبقك وأن تنظر للحفاظ على سلامة الجميع”، مشددا أن الأمر “لن يستغرق سوى لحظة واحدة بدلًا من التسبب في وقوع حادث”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية