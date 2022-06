أطعموا طفلها لحم الخنزير وجعلوها تدفع ثمن الوجبة.. مسلمة تشتكي مطعم ماكدونالدز بأمريكا

قالت أمّ مسلمة إن عاملًا في مطعم ماكدونالدز بولاية ماساتشوستس الأمريكية وضع قطعة من لحم خنزير مقدد عمدًا في شطيرة سمك طلبتها لأحد أطفالها.

وقدّم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) شكوى تمييز نيابة عن المرأة، جاء فيها: “من المعروف أن الإسلام يحرم على المسلمين أكل لحم الخنزير، وتعمد وضعه في الشطيرة هو محاولة للإهانة والإذلال والتسبب في الضيق للمرأة وأطفالها الصغار”.

Employees at a McDonald's in Chicopee, #Massachusetts stuffed several strips of bacon into a fish sandwich ordered by a Muslim woman for her 7-year-old daughter.

You can't get much lower than tampering with a child's food out of bigoted hatred. 1/2 pic.twitter.com/owHyXzclmT

