مصرع 44 وتقطع السبل بملايين الأشخاص جراء سيول في بنغلاديش والهند (فيديو)

لقي 42 شخصًا مصرعهم في بنغلاديش والهند جراء سيول تعد الأسوأ في تاريخ البلدين الحديث.

ففي بنغلاديش، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم صعقا بالبرق أو بفعل انهيارات أرضية مطلع هذا الأسبوع، إذ تشرد الملايين بالمناطق المنخفضة شمال شرق البلاد التي تواجه أسوأ سيول ناجمة عن الأمطار الموسمية في تاريخها الحديث.

وأوضح إنامور رحمان رئيس هيئة الطوارئ في بنغلاديش أن 10 مناطق في عموم البلاد شهدت سيولا نتيجة غزارة الأمطار، وفق بيان اليوم الأحد.

وأضاف أن السيول الحاصلة في الأجزاء الشمالية من البلاد تعد الأضخم منذ نحو 100 عام، مشيرًا إلى تضرر نحو 5 ملايين شخص من السيول الحاصلة، وأن مئات الآلاف عالقين حاليًا.





وأكد أن الجيش البنغالي بالتعاون مع فرق الإنقاذ تواصل عملها من أجل تخليص العالقين.

وفي ولاية آسام الهندية المجاورة، قال مسؤولون بالشرطة، اليوم الأحد، إن 17 على الأقل لقوا حتفهم في موجة السيول التي بدأت هذا الشهر.

وقال عارف الزمان بويان مدير مركز الإنذار والتنبؤ بالفيضانات الذي تديره الدولة إن منسوب المياه في العديد من أنهار بنغلاديش ارتفع إلى مستويات خطيرة. وأدى جريان مياه الأمطار الغزيرة من الجبال الهندية إلى تفاقم الوضع.

ونشرت السلطات الآلاف من رجال الشرطة والجنود في عدد من المناطق للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.





وجرى إجلاء نحو 105 آلاف شخص حتى الآن. لكن تقديرات مسؤولي الشرطة تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين ما زالوا عالقين.

وقال سيد رفيق الحق النائب السابق بالبرلمان وعضو الحزب الحاكم في منطقة سونامجانغ إن البلاد قد تواجه أزمة إنسانية إذا لم تُجر عمليات إنقاذ على قدر الحدث، وفق تعبيره.

وأضاف “حزام سيلهيت-سونامجانج بأكمله تقريبًا مغمور بالمياه وملايين الناس تقطعت بهم السبل”، مشيرًا إلى أن السكان ليس لديهم ما يحتاجونه من طعام ومياه بجانب تعطل شبكات الاتصالات.

وقال مسؤولون إقليميون إن ما يزيد عن 3 ملايين تركوا ديارهم، منهم 200 ألف يقيمون في ملاجئ مؤقتة تديرها الحكومة.