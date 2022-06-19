مسؤول قطري يكشف طلبا استثنائيا للاعب “ساديو ماني”

كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر خالد النعمة، عن طلب استثنائي لنجم نادي ليفربول السابق اللاعب السنغالي ساديو ماني خلال زيارته للدوحة في عام 2019.

وقال النعمة في سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه على تويتر “ترددت كثيرًا أن أفصح عن هذا الموقف، خاصة أني لا أرغب في مشاركة كواليس عملي على الرغم من أن ميولي لتشجيع ليفربول لا تخفى على أحد (كما أفترض) ولكن مع تأكيد انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ أتوكل على الله في مشاركتكم هذه الحكاية: حكايتي مع طلب ساديو ماني العجيب.

وعن الهدف من نشر الموقف الذي أثار تعجّبه، قال النعمة “غاياتي من هذه الشهادة: ساديو ماني لا ينال حظه من التقدير، أتمنى أن أساهم في إعطائه قدره الذي يستحقه، وأن تعيننا هذه الحكاية جميعًا على الخير”.

تبدأ الحكاية بحسب النعمة “في شتاء 2019، كانت منافسات كأس العالم للأندية في الدوحة تكاد تنتهي بعد تأهل فلامينغو (في 17 ديسمبر/كانون الأول) وليفربول (في 18 ديسمبر) للنهائي الذي كان مجدولًا ليوم السبت 21 ديسمبر”.

“وفي حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر (ليلة النهائي) جاءني اتصال من زميل أجنبي في العمل (ودار هذا الحوار):

هو: ألو خالد.

أنا: نعم أهلًا.

هو: عذرًا على إزعاجك.

أنا: أبدًا! كيف ممكن أخدمك؟

هو: أريد مساعدتك في طلب صغير.

أنا: خير؟ ما هو؟

هو: سأنشئ الآن مجموعة واتساب تجمعني وإياك وممثلًا من نادي ليفربول بهدف التنسيق لإيجاد مسجد صغير، بشرط أن يكون غير مكتظ وإمامه سنغالي!

أنا: لماذا والمساجد حول مقر إقامة الفريق كثيرة؟!

هو: الأمر يخص ساديو ماني!

أنا: !!

وأضاف النعمة “بحدود الساعة العاشرة إلا الربع، وبعد مجموعة من الاتصالات توصلت فعلًا إلى مسجد صغير في إحدى القرى خارج الدوحة شمالًا، تحصلت على رقم الإمام، وبادرت بالاتصال به، واستمرت المكالمة حوالي 5 دقائق، دقيقة منها للسلام والترحيب وتعريف الإمام بنفسي، و4 دقائق حاولت فيها أن أعرّفه على ماني حيث لم يكن يعرفه البتة!”.

وتابع النعمة “تردد الإمام في البداية لأن المسجد كان خاصًّا، لكنه وافق على مضض بعد إلحاحي المتزايد، عدت مرة أخرى لمجموعة الواتساب لأخبر الرجلين بهذا الخبر، ولأتأكد من ممثل النادي ما إذا كانوا يريدون قطع هذه المسافة في ليلة المباراة عوضًا عن الذهاب لأي مسجد أقرب”.

وقال النعمة “بعد السؤال، بيّن لي ممثل النادي أن ساديو ماني يحرص متى استطاع على اللقاء بأي إمام من السنغال في رحلاته الخارجية مع النادي بهدف الصلاة معه، والتذاكر معه، وسؤاله عن أحوال الجالية السنغالية في البلد الذي اجتمعا فيه، ولا يتردد بتقديم المساعدة في حال اشتكى الإمام من ظروف الجالية”.

وأضاف “أرسلت له موقع المسجد في المحادثة، وتمنيت لهما التوفيق. عرفت لاحقًا أن ساديو ماني استطاع أن يزور مسجدًا آخر عن طريق ممثلي الجالية السنغالية في الدوحة”.

“في اليوم التالي، السبت 21 ديسمبر 2019، تُوّج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية، وأصبحت أخجل من انتقاد ساديو ماني أثناء مباريات ليفربول حتى هذا اليوم مهما كان مستواه”.

وختم النعمة تغريداته بقوله “شكرًا ساديو لأنك إنسان رائع بقدر ما أنت لاعب رائع.. بل أكثر!”.

يُذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر هي الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع البنية التحتية وعمليات وخطط الدولة اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022.

ترددت كثيراً أن أفصح عن هذا الموقف، خاصة وأني لاأرغب في مشاركة كواليس عملي على الرغم من أن ميولي لتشجيع ليفربول لاتخفى على أحد (كما أفترض) ولكن مع تأكيد انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ أتوكل على الله في مشاركتكم هذه الحكاية: حكايتي مع طلب ساديو ماني العجيب ثريد 👇🏼 pic.twitter.com/YTRi8VoqTE — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022

في شتاء ٢٠١٩، كانت منافسات كأس العالم للأندية في الدوحة تكاد تنتهي بعد تأهل فلامينغو (في يوم ١٧ ديسمبر) وليفربول (في يوم ١٨ ديسمبر) للنهائي الذي كان مجدولاً ليوم السبت ٢١ ديسمبر pic.twitter.com/ywGYGMKrSz — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022

تابع زميلي: سأنشئ الآن مجموعة واتساب تجمعني وإياك وممثل من نادي ليفربول بهدف التنسيق لإيجاد مسجد صغير، بشرط أن يكون غير مكتظ وإمامه سنغالي! أنا: لماذا والمساجد حول مقر إقامة الفريق كثيرة؟! هو: الأمر يخص ساديو ماني! أنا: 😳🤯 !! pic.twitter.com/aw4COni9JE — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022

تردد الإمام في البداية لأن المسجد كان خاصاً، لكنه وافق على مضض بعد إلحاحي المتزايد. عدت مرة أخرى لمجموعة الواتساب لأخبر الرجلين بهذا الخبر، ولأتأكد من ممثل النادي ما إذا كانوا يريدون قطع هذه المسافة في ليلة المباراة عوضاً عن الذهاب لأي مسجد أقرب — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022

أرسلت له موقع المسجد في المحادثة، وتمنيت لهما التوفيق. عرفت لاحقاً أن ساديو ماني استطاع أن يزور مسجداً آخر عن طريق ممثلي الجالية السنغالية في الدوحة pic.twitter.com/x6DFNDQoF0 — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022