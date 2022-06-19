لعدم استلام الراتب.. لبناني يحطم آلات سحب نقود تابعة لمصرف (فيديو)

أفرغ مواطن لبناني جام غضبه بسبب عدم تمكنه من الحصول على راتبه الشهري عبر تحطيم زجاج واجهة أحد المصارف وآلات السحب السريع، وفق مقطع نشره تحالف “متحدون”.

وأرفق تحالف متحدون “الفيديو” بتعليقٍ جاء فيه “موظف غاضب لإذلاله في قبض راتبه يقوم بتحطيم مدخل فرع بنك عودة في محلة الكفاءات. مستعدون لمؤازرة كل مظلوم تنتهك المصارف حقوقه” (من دون ذكر تفاصيل إضافية).

يُذكر أنّ تحالف “متحدون” مؤلف من محامين مستقلّين متخصصين في مكافحة الفساد والتصدّي لكافة أشكاله في المؤسسات العامة والخاصة.

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا على سحب الأموال بالليرة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مسؤول قوله إن الرئيس اللبناني ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثا لتسمية رئيس وزراء جديد، الخميس المقبل.

وبمجرد تسميته، يجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.

ويُنظر إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب من جديد.