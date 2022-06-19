مجهول يدفع 19 مليون دولار لتناول الغداء مع وارن بافيت

يدفع ثري مجهول 19 مليون دولار لصالح مؤسسة خيرية تساعد المشردين في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة مقابل تناول الغذاء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت.

وخلال جلسة مزاد علني أقيمت عبر منصة (إي باي) (ebay)، تنافس 43 شخصًا من أجل الحصول على فرصة لتناول الغذاء مع بافيت.

ولم يكشف المتبرع الثري عن هويته، وسيمضي “وقتاً لا يُنسى في فترة بعد الظهر” مع رئيس شركة (بيركشير هاثاواي) القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم (سميث أند وولنسكي ستيك هاوس) في نيويورك.

والمزاد الذي انتهى الجمعة، هو المزاد رقم 21 الذي ينظمه الملياردير الأمريكي بغرض التبرع الخيري، وحظى رجل الأعمال (جوستين صن) بنفس الفرصة في 2019 مقابل 4.57 مليون دولار.

ولم يطرح بافيت الفرصة للمزاد خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والقيود الصحية التي فُرضت على إثرها.

وتذهب تلك العائدات الضخمة إلى منظمة (Glide) غير الربحية التي تساعد الفقراء والمشردين أو من يكافحون ضد تعاطي المخدرات.

وتقدم المنظمة وجبات الطعام والمأوى واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد C، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني وبرامج للأطفال وغيرها من الخدمات.

وفي تصريحات نقلها موقع (سي ان بي سي) الأمريكي، أشارت متحدثة باسم منصة (إي باي) إلى أن هذا الغذاء يعد أغلى عنصر تم بيعه لصالح عمل خيري عبر المنصة.

وأوضح بيان صادر عن مجموعة (إي باي) للتجارة الإلكترونية أن المزاد افتتح الأحد الماضي بسعر أساسي حُدِد بمبلغ 25 ألف دولار ، وأغلق الجمعة عند 19 مليوناً و 100 دولار.

ونقل البيان عن بافيت قوله إنه التقى على مر السنين “أشخاصاً مثيرين للاهتمام من كل أنحاء العالم” ممن فازوا بغداء معه، ورأى أن “الجامع المشترك بينهم هو أنهم يشعرون بأن الأموال ستستخدم على النحو الملائم”.

وبلغ عدد المشردين في سان فرانسيسكو عام 2019 نحو ثمانية آلاف شخص، وفقاً لإحصاءات بلدية المدينة.

ويعد وارين بافيت (91 عاما) أحد أنجح المستثمرين في العالم ويبلغ صافي ثروته أكثر من 113 مليار دولار، مما يجعله خامس أغنى شخص على مستوى العالم.