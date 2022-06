شاهد: لحظات هبوط مرعبة لطائرة بعد حريق في محركها

أعلن مسؤولون أن طائرة متجهة إلى دلهي كان يستقلها 185 راكبًا هبطت اضطراريًا في مدينة باتنا في شرقي الهند، الأحد، بعد أن اشتعلت النيران في محركها الأيسر أثناء الرحلة.

وأُجلي ركاب الطائرة التابعة لشركة (سبايسجيت) للطيران المنخفضة التكلفة، بعدما عاود الطيار الهبوط في باتنا بُعيد إقلاعها.

#WATCH Patna-Delhi SpiceJet flight safely lands at Patna airport after catching fire mid-air, all 185 passengers safe #Bihar pic.twitter.com/vpnoXXxv3m

وقال قاضي المنطقة (شاندراشيخار سينغ) للصحفيين “عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكان حريقًا في الجناح الأيسر للطائرة، وأبلغوا المسؤولين في المطار”.

وأضاف سينغ أن السلطات أجلت الركاب جميعهم بأمان، وأن سبب الحريق مشكلة فنية يفحصها الفريق الهندسي.

وأكد أحد الركاب للصحفيين سماع ضجة كبيرة في الطائرة خلال الدقائق الـ15 التي أعقبت الإقلاع، وأضاف “الطيار أعلن أن هناك مشكلة، وأنه يتعين علينا العودة إلى باتنا. كان الأمر مخيفًا جدًا”.

ونقلت شبكة (إن دي تي في) عن مصادر في مجال الطيران أن طائرًا قد يكون تسبب بالحريق في المحرك.

A Delhi-bound SpiceJet flight returned to Patna airport after engine issues in the aircraft: Airport official#Emergency pic.twitter.com/SAvulJUOb3

