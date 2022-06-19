حرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات في إسبانيا وسط موجة حر غير مسبوقة (فيديو)

يواصل رجال الإطفاء في إسبانيا إخماد العديد من حرائق الغابات في مناطق عدة وسط جفاف ورياح، وموجة حارة غير مسبوقة رفعت درجات الحرارة لتقترب من مستويات قياسية.

وقالت السلطات إن أكبر الحرائق أتت على أكثر من 25 ألف هكتار من الغابات في سلسلة جبال سييرا دي لا كوليبرا، في منطقة قشتالة-ليون على الحدود مع البرتغال.

وأجبر الحريق الذي اندلع، الأربعاء، السلطات على إجلاء مئات السكان من 14 قرية، قبل السماح لهم بالعودة، صباح الأحد، مع تحسن الوضع.

وأشار مسؤولون إلى إعادة فتح طرق عدة، وإعادة تسيير قطار فائق السرعة بين مدريد ومنطقة غاليسيا شمالي غرب البلاد، بعد أن أوقف السبت بسبب الحرائق.

كما اندلعت حرائق غابات أصغر في أماكن أخرى من البلاد.

ودعت حكومة نافارا الإقليمية السكان إلى تجنب “السفر غير الضروري” من أجل ترك الطرق خالية أمام فرق الإطفاء.

وقالت مسؤولة في وزارة الداخلية الإقليمية إن عمل خدمات الإنقاذ صعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية التي تهب من الجنوب بسرعة تتجاوز 30 كيلومترًا في الساعة.

وتجاوزت درجة الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية على مدار الأسبوع، لكنها انخفضت الأحد في معظم أنحاء البلاد.