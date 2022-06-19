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بنغلاديش.. سيول وفيضانات تتسبب في مصرع العشرات (فيديو)

19/6/2022

أدت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمناطق عدة في بنغلاديش إلى مصرع 27 شخصا.

وقال رئيس هيئة الطوارئ في بنغلاديش إنامور رحمان، في بيان اليوم الأحد، إن 10 مناطق في عموم البلاد شهدت سيولا نتيجة غزارة الأمطار.

بنغلاديش: السيول تتسبب في مصرع 27 شخصا
(رويترز)

وأضاف أن السيول في الأجزاء الشمالية من البلاد تُعد الأضخم منذ نحو 100 عام.

وأشار إلى تضرر نحو 5 ملايين شخص من السيول، وأن مئات الآلاف عالقون حاليا.

(رويترز)

وأوضح أن قوات الجيش بالتعاون مع فِرق الإنقاذ تواصل عملها من أجل تخليص العالقين.

(رويترز)

وتهدد الفيضانات باستمرار ملايين الأشخاص في هذا البلد المنخفض، لكن خبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد وتيرتها وشدتها ويُضعف إمكانات توقع حدوثها.

بنغلاديش: السيول تتسبب في مصرع 27 شخصا
(الأناضول)

وتُغرِق المياه الجزء الأكبر من شمال شرقي البلاد، ونُشرت قوات من الجيش لإجلاء السكان الذين يجدون أنفسهم معزولين.

وتم تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة لإيواء سكان القرى التي غمرتها المياه في غضون ساعات بعد الفيضانات الغزيرة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

(الاناضول)
المصدر : وكالات