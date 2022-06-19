احتفاء فلسطيني وسخط إسرائيلي.. إعادة ترميم مرصد “الفاتح” التابع للمقاومة الفلسطينية بعد قصفه بساعات (فيديو)

احتفى ناشطون فلسطينيون بإعادة ترميم مرصد “الفاتح” التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي قطاع غزة، عقب ساعات من استهدافه بشكل مباشر في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع، صباح السبت.

وتداولت منصات فلسطينية وإسرائيلية صور مقاومين من كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) أثناء عملهم على ترميم المرصد بعد إعادة رفع علم حماس عليه.

وضجّت الأوساط الإسرائيلية غضبًا مع بدء ترميم المرصد على مرأى من الجيش الإسرائيلي.

احتفاء فلسطيني وسخط إسرائيلي.. إعادة ترميم مرصد تابع للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع #غزة بعد قصفه بساعات من قبل إسرائيل pic.twitter.com/zJI7c5uR1t — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة بمثابة رسالة تحدٍّ للاحتلال تؤكد ثبات المقاومة وإصرارها على مواجهته وفرض واقع جديد في المنطقة، وفق قولهم.

بينما عبّر محللون وناشطون إسرائيليون عن غضبهم جراء ما قالوا إنه “ضربة لقوة الردع” لدى الجيش الإسرائيلي، مؤكدين أن في ذلك نقطة انتصار تسجل لحركة حماس.

وقال الصحفي الإسرائيلي أمير بخبوط في مقطع فيديو عبر تيك توك “قدرة حماس على ترميم الموقع القريب من مستوطنة (نتيف هعسراه) بسرعة يمس بقوة ردع الجيش الإسرائيلي الإقليمية خصوصًا حينما نتحدث عن وعي ورأي إعلامي وصورة انتصار”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مستوطني (نتيف هعسراه) -المحاذية لقطاع غزة- قولهم إن “الجيش قصف نقطة رصد خطيرة ولكنها بسيطة بنتها حماس بـ”شيكل ونصف” أمام جدار بملايين الشواكل، وتعيد ترميمها خلال 5 دقائق لتنشر الخوف وترصد حركات سكان المستوطنة على مدار الساعة”.

תושבי העוטף זועמים על תגובת צה"ל לאחר הירי מעזה: "למה לא השמידו את העמדה מול נתיב העשרה?"https://t.co/TvwVYKHhmr

צילום: אמנון זיו pic.twitter.com/4t3JcF1qTv — החדשות – N12 (@N12News) June 18, 2022

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم “سرعة إعادة بناء كتائب القسام المرصد الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مشهد عزة وقوة، ورسالة تحدٍّ واضحة للاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد على جهوزية المقاومة الدائمة لبناء وتطوير مواقعها ومقدراتها رغم كل الصعاب والتحديات”.

فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس: "سرعة إعادة بناء كتائب القسام المرصد الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مشهد عزة وقوة ورسالة تحدي واضحة للاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد على جهوزية المقاومة الدائمة لبناء وتطوير مواقعها ومقدراتها رغم كل الصعاب والتحديات". — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 18, 2022

يشار إلى أن المرصد يُعد منذ إقامته مصدر إزعاج وقلق للمستوطنين الذين اشتكوا أكثر من مرة من رصده حركتهم من مسافة قريبة وانتهاك خصوصياتهم، على حد تعبيرهم.