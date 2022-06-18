مهنة شاقة وقدم مبتورة.. تفاعل واسع مع صورة شاب سوري يكافح لتأمين “لقمة عيشه”

حظيت صورة شاب سوري يعمل على قدم واحدة في مهنة شاقة لتأمين “لقمة عيشه” تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون صورًا للشاب السوري حمزة العنتبلي من مدينة درعا جنوبي سوريا، وهو يعمل في مهنة “النقاشة” على قدم واحدة ويقف في مكان بدا خطرًا عليه لتأمين قوت يومه.

وبعد انتشار الصورة التي حصلت على إعجاب الكثيرين لكفاح الشاب بالعمل رغم فقدانه لقدمه، أطلق مغردون حملة تبرعات لتقديم طرف صناعي للشاب حمزة.

السوري بطبعه كريم لا يأكل إلا من عرق جبينه لا يتكل على أحد ولا يتسول شفقة أحد

حمزة ابن مدينة درعا بارك الله بك ورزقك pic.twitter.com/78yO1RI26Y — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) June 16, 2022

وعلّق أحد الناشطين على تغريدة الصحفي قتيبة ياسين التي نشر فيها الصورة “من أول ماشفت الصورة خطر ببالي القدم الصناعي لهذا الإنسان العظيم، شو رأيك تطلق حملة تبرعات على صفحاتك؟ والتبرع يكون عن طريق الأسهم ولكل سهم مقدار 10$ وكل واحد يتبرع بسهم أو أكثر حسب استطاعته، بعد معرفة التكلفة كاملة وكلفة جلوسه بدون عمل أثناء تركيب ساقه”.

وأبدى مغردون من السعودية والكويت استعدادهم لمبادرة خيرية بتوفير طرف صناعي وتقديمه إلى الشاب حمزة.

وكتب المغرد سطام أرسلان “السوري بطبعه كريم لا يأكل إلا من عرق جبينه، حمزة ابن مدينة درعا، يعمل ويكسب رزقه، رغم تعرّضه لبتر ساقه”.

وكتبت الناشطة شيماء “السوريون لديهم كرامة وعزة نفس تُوزَّع على العالم أجمع، ربنا ينتقم ممن دمر بلادهم”.

أستاذ قتيبة :

أنا من أول ماشفت الصورة خطر ببالي القدم الصناعي لهذا الانسان العظيم .

شو رأيك تطلق حملة تبرعات على صفحاتك ، والتبرع يكون عن طريق الأسهم ولكل سهم مقدار ١٠ $ وكل واحد يتبرع بسهم أو أكثر حسب استطاعته ، بعد معرفة التكلفة كاملة وكلفة جلوسه بدون عمل اثناء تركيب ساقه ؟؟؟؟ — Mohamad Sufian (@Mohamad67763704) June 16, 2022

#السوري بطبعه كريم لا يأكل إلا من عرق جبينه #حمزة العنتبلي "أبو محمد"، المنحدر من مدينة #درعا، الذي يعمل دهاناً ويكسب رزقه من عرق جبينه، رغم تعرضه لبتر ساقه. pic.twitter.com/XJihA7n3r1 — Satam Raslan سطآم رسلان (@SatamRslan) June 17, 2022

يلي عنده عزة نفس ، ما بمد ايده لحدا

ويلي متعود ع لقمة الحلال ، ما بيحسن ياكلها الا بتعبه وعرق جبينه ،

الصورة لشاب سوري في تركيا 🇹🇷

الله يرزقه ويقويه 🙏 pic.twitter.com/XpCmjW0QEQ — ظلال قطيع || Zelal katee (@zelal_katee) June 18, 2022

مثال آخر لعزيز النّفس 🙏🏼 https://t.co/gFaSKrAbxs — Ala Hamdan • الاء حمدان (@AlaHamdann) June 16, 2022

السوريين عندهم كرامه وعزة النفس بتوزع على العالم أجمع. وربنا ينتقم يلي دمر بلادهم.. https://t.co/p6PS8xzogv — شيماء (@Shima01997) June 16, 2022

أستاذ قتيبة :

أنا من أول ماشفت الصورة خطر ببالي القدم الصناعي لهذا الانسان العظيم .

شو رأيك تطلق حملة تبرعات على صفحاتك ، والتبرع يكون عن طريق الأسهم ولكل سهم مقدار ١٠ $ وكل واحد يتبرع بسهم أو أكثر حسب استطاعته ، بعد معرفة التكلفة كاملة وكلفة جلوسه بدون عمل اثناء تركيب ساقه ؟؟؟؟ — Mohamad Sufian (@Mohamad67763704) June 16, 2022

واحنا معكم من السعودية راح نشارك 👍🏻 — فيصل🇸🇦 (@ixsier) June 17, 2022