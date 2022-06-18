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مهنة شاقة وقدم مبتورة.. تفاعل واسع مع صورة شاب سوري يكافح لتأمين “لقمة عيشه”

شاب سوري يعمل على قدم واحدة في مهنة شاقة لتأمين "لقمة عيشه"
18/6/2022-|آخر تحديث: 18/6/202209:07 PM (مكة المكرمة)

حظيت صورة شاب سوري يعمل على قدم واحدة في مهنة شاقة لتأمين “لقمة عيشه” تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون صورًا للشاب السوري حمزة العنتبلي من مدينة درعا جنوبي سوريا، وهو يعمل في مهنة “النقاشة” على قدم واحدة ويقف في مكان بدا خطرًا عليه لتأمين قوت يومه.

وبعد انتشار الصورة التي حصلت على إعجاب الكثيرين لكفاح الشاب بالعمل رغم فقدانه لقدمه، أطلق مغردون حملة تبرعات لتقديم طرف صناعي للشاب حمزة.

وعلّق أحد الناشطين على تغريدة الصحفي قتيبة ياسين التي نشر فيها الصورة “من أول ماشفت الصورة خطر ببالي القدم الصناعي لهذا الإنسان العظيم، شو رأيك تطلق حملة تبرعات على صفحاتك؟ والتبرع يكون عن طريق الأسهم ولكل سهم مقدار 10$ وكل واحد يتبرع بسهم أو أكثر حسب استطاعته، بعد معرفة التكلفة كاملة وكلفة جلوسه بدون عمل أثناء تركيب ساقه”.

وأبدى مغردون من السعودية والكويت استعدادهم لمبادرة خيرية بتوفير طرف صناعي وتقديمه إلى الشاب حمزة.

وكتب المغرد سطام أرسلان “السوري بطبعه كريم لا يأكل إلا من عرق جبينه، حمزة ابن مدينة درعا، يعمل ويكسب رزقه، رغم تعرّضه لبتر ساقه”.

وكتبت الناشطة شيماء “السوريون لديهم كرامة وعزة نفس تُوزَّع على العالم أجمع، ربنا ينتقم ممن دمر بلادهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي