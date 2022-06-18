لقطات مروعة.. لحظة انفجار قنبلة في وجه ضابط أمن كولومبي (فيديو)

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على دراجة نارية في وجه ضابط أمن أثناء محاولته إبطال مفعولها بالقرب من مركز للشرطة في سواريز بمقاطعة كاوكا في كولومبيا، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

ولاحظت السلطات الوجود غير الطبيعي لدراجة نارية أمام مركز شرطة بلدية سواريز.

وتُظهر لقطات مصورة محاولات الضابط يورمان كورتيس أكوستا تفكيك القنبلة مرتديا الزي المخصص لحمايته إلا أنها انفجرت فجأة في مشهد مروع، ونُقل الضابط فورا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.

#QhuboCali Este es el momento exacto en que una moto bomba le explota al patrullero Yorman Cortés, quien intentaba desactivar el artefacto abandonado la mañana de este jueves en Suárez, Cauca. El uniformado fue trasladado a la Clínica Valle del Lili. pic.twitter.com/jzURJ2Qj66 — Q'hubo Cali (@QhuboCali) June 16, 2022

وأصيب كورتيس بجروح خطيرة في أطرافه على الرغم من ارتداء البدلة المخصصة بتفكيك المتفجرات. ومن المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة التقرير الرسمي عن الحالة الصحية لكورتيس.

وتمنع السلطات المحلية في كولومبيا إيقاف الدراجات النارية في الأماكن العامة، للحفاظ على حياة المدنيين وسلامة المنشآت.

Patrullero Yorman Cortés, usted es un héroe que expuso su vida para proteger la de sus compatriotas en Cauca. Mis oraciones al Altísimo por su pronta recuperación. Gracias infinitas por su valentía. @PoliciaColombia pic.twitter.com/OwuBd5ssPB — María del Rosario Guerra (@charoguerra) June 17, 2022

من جانبه، أعرب مكتب المدعي العام في كولومبيا عن أسفه لوقوع الهجوم مؤكدًا تضامنه مع مؤسسة الشرطة وأقارب الضحية.

وهذا التفجير الثاني من نوعه في مقاطعة كاوكا الكولومبية، حيث انفجرت عبوة ناسفة من في بلدية كورينتو ما دفع السلطات لإعلان حالة تأهب دائم لمواجهة موجة من العنف تضرب المنطقة الجنوبية الغربية من كولومبيا.