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لقطات مروعة.. لحظة انفجار قنبلة في وجه ضابط أمن كولومبي (فيديو)

18/6/2022

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على دراجة نارية في وجه ضابط أمن أثناء محاولته إبطال مفعولها بالقرب من مركز للشرطة في سواريز بمقاطعة كاوكا في كولومبيا، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

ولاحظت السلطات الوجود غير الطبيعي لدراجة نارية أمام مركز شرطة بلدية سواريز.

وتُظهر لقطات مصورة محاولات الضابط يورمان كورتيس أكوستا تفكيك القنبلة مرتديا الزي المخصص لحمايته إلا أنها انفجرت فجأة في مشهد مروع، ونُقل الضابط فورا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب كورتيس بجروح خطيرة في أطرافه على الرغم من ارتداء البدلة المخصصة بتفكيك المتفجرات. ومن المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة التقرير الرسمي عن الحالة الصحية لكورتيس.

وتمنع السلطات المحلية في كولومبيا إيقاف الدراجات النارية في الأماكن العامة، للحفاظ على حياة المدنيين وسلامة المنشآت.

من جانبه، أعرب مكتب المدعي العام في كولومبيا عن أسفه لوقوع الهجوم مؤكدًا تضامنه مع مؤسسة الشرطة وأقارب الضحية.

وهذا التفجير الثاني من نوعه في مقاطعة كاوكا الكولومبية، حيث انفجرت عبوة ناسفة من في بلدية كورينتو ما دفع السلطات لإعلان حالة تأهب دائم لمواجهة موجة من العنف تضرب المنطقة الجنوبية الغربية من كولومبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية