بايدن يسقط من على دراجته الهوائية أمام الكاميرات (فيديو)

تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية من دون إصابته بأذى.

وأظهر مقطع مصور متداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي (79 عامًا) وهو ينهض مباشرة بعد سقوطه، ويُطمئن عددًا من الصحفيين والمواطنين الذين تجمّعوا للقائه قائلًا “أنا بخير”.

وجرى الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في (ريهوبوث بيتش) بولاية ديلاوير.

وكان بايدن يحاول إيقاف دراجته ليلقي التحية على مواطنين رغبوا في التقاط صور معه، إضافة إلى مصورين صحفيين.

وقال الرئيس لجمع من الأشخاص الذين تجمهروا حوله متمنين له السلامة وبعض الصحفيين، إنه فقد توازنه بينما كان يحاول إخراج قدمه من رباط الدواسة.

واستجمع بايدن قواه بسرعة وتوجه لجمع المواطنين، بينما بدأ يمازح طفلة قائلًا “أنا رئيسك هل تتذكرينني؟”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الحادث كان نتيجة “تدافع أفراد الأمن الخاص للرئيس والصحافة”، وإنه لم يُصَب بخدوش أو كدمات.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن “لا حاجة لعناية طبية”، وأن “الرئيس يتطلع لقضاء بقية اليوم مع عائلته”.

وبصفته أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنًّا، فإن صحة بايدن موضع اهتمام بشكل متواصل، خصوصًا في ما يتعلق بتكهنات بشأن سعيه لولاية ثانية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وبعد وقت قصير على انتخابه، تعرّض بايدن لكسر في قدمه بينما كان يلاعب كلبه، وبعد عام أعلن طبيبه أنه “يتمتع بصحة جيدة”.

وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، تعثّر بايدن على سلم طائرة كانت تقله من واشنطن إلى لوس أنجلوس لحضور قمة الأمريكتين.

وأظهر مقطع مصور بايدن وهو يصعد سلم الطائرة بطريقته المعتادة، ويتعثر بعد خطوات قليلة من الصعود، ولكنه تمسّك بالحافة لتجنب السقوط.

The Air Force One stairs are UNDEFEATED against Joe Biden

Watch as he takes another trip down the stairs pic.twitter.com/N0yHYGKnzi

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 8, 2022