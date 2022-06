فصل موظفين انتقدوا إيلون ماسك ومقاضاة “تسلا” لتجاهلها تهم تحرش وعنصرية

فصلت شركة (سبايس إكس) التي يرأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موظفين مشاركين في إعداد رسالة انتقدت تصرفات ماسك في وقت يلاحق فيه بالتغاضي عن حالات “تحرش جنسي وعنصرية”.

وأنهت (سبايس إكس) خدمات موظفين شاركوا في إعداد “رسالة مفتوحة” انتقدت خصوصًا تصرفات إيلون ماسك في المجال العام، وجاء قرار الصرف في رسالة إلكترونية من مديرة العمليات في الشركة الفضائية.

"Tesla has created a toxic workplace culture grounded in racist and sexist abuse and discrimination against its own employees," the investor, Solomon Chau, said.https://t.co/C0dX4WuVRn — Economic Times (@EconomicTimes) June 17, 2022

من ناحية أخرى، يلاحق أحد المساهمين في شركة (تسلا) الشركة ومجلس إدارتها ورئيسها الملياردير الشهير إيلون ماسك، بتهمة التغاضي عن اتهامات وجهها بعض الموظفين على خلفيات حالات تحرش جنسي وعنصرية مفترضة.

ورفع الدعوى يوم الخميس المساهم في الشركة (سولومون تشاو) أمام محكمة في أوستن بمدينة تكساس حيث مقر شركة (تسلا).

“الكتاب المفتوح”

وقالت مسؤولة في شركة (سبايس إكس) في الرسالة الالكترونية التي بعثت بها يوم الخميس إلى جميع الموظفين أن “مجموعة صغيرة” منهم أرسلت “الكتاب المفتوح” إلى الآخرين، طالبة منهم التوقيع عليه والمشاركة في استطلاع رأي.

وأضافت المسؤولة في الشركة أن بعض الموظفين شعروا “بعدم ارتياح وبغضب لأن الرسالة تدعوهم للتوقيع على ما لا يعبر عن آرائهم” أو لأن الرسالة “شتتت قدرتهم على التركيز على عملهم”.

وقالت “لدينا الكثير من العمل المهم ينبغي أن ننجزه ونحن بغنى عن هذا النوع من النشاط غير المناسب، وبعد التحقيق اتخذت الشركة قرارًا بصرف عدد من الموظفين المشاركين في إعداد الكتاب” دون أن تحدد عددهم.

A Tesla investor is suing the company over claims it failed to address complaints of discrimination and harassment. Solomon Chau brought the complaint against Musk and the other members of Tesla's board on June 16, according to court documents seen by Insider. https://t.co/V4gngJGgll — Jon (@ObiWan0001) June 18, 2022

اتهامات بالعنصرية والتحرش

وفي السياق، يلاحق أحد المساهمين في تسلا -الشركة ومجلس إدارتها ورئيسها الملياردير الشهير إيلون ماسك- بتهمة التغاضي عن اتهامات وجهها بعض الموظفين على خلفيات حالات تحرش جنسي وعنصرية مفترضة.

وفي الوثيقة القضائية، تنتقد مجموعة محامين، الشركة المصنعة للسيارات على خلفية “إقامتها ثقافة مؤسساتية سامة تقوم على ممارسات تنطوي على انتهاكات ذات طابع عنصري وتمييزي على أساس الجنس، وعلى التمييز في حق الموظفين”.

Tesla shareholder Solomon Chau, who sued the car maker, CEO Elon Musk and its board, alleged in his lawsuit that the company has created a toxic workplace culture which has caused ‘financial harm and irreparable damage to the company's reputation’https://t.co/fyNbgaWYvx pic.twitter.com/DTSlzqrf77 — Reuters Legal (@ReutersLegal) June 17, 2022

وقال المحامون “هذه البيئة السامة تجسدت في الأجواء داخل الشركة لسنوات ولم تظهر الحقيقة بشأن هذه الثقافة السائدة سوى قبل فترة وجيزة، ما قاد إلى دعاوى سواء من الهيئات الناظمة أو الأفراد”.

واعتبر المدعي أن المجموعة والأعضاء في مجلس إدارتها وماسك الذي يتولى منصب المدير التنفيذي، تجاهلوا “الإنذارات” الكثيرة، ما تسبب بمغادرة موظفين يتمتعون بكفاءات عالية وكبّد الشركة نفقات لتسوية بعض الدعاوى القضائية أو دفع غرامات.

My wife got fired for Tesla for calling in to work. She had time available to take off. The week before she was going in to file a complaint against a supervisor that was singling her out. She was the only black female in her area.She was directed not to file a complaint (2bcont — Timos World Entertainment (@TWalker602) June 17, 2022

وتمت إدانة تسلا سابقًا بالتغاضي عن معاملة عنصرية تعرض لها أحد موظفيها في مصنع تابع لها في ولاية كاليفورنيا، وحُكم على المجموعة في بادئ الأمر بدفع 137 مليون دولار للمدعي، قبل تخفيض العقوبة إلى 15 مليون دولار.

وينظر القضاء الأمريكي كذلك في دعاوى عدة رفعها موظفون سابقون يقولون إنهم تعرضوا لإساءات عنصرية بسبب لون بشرتهم الأسود أو لتعليقات جنسية مسيئة من زملاء أو رؤساء في الشركة.

'Tesla has created a toxic workplace culture grounded in racist and sexist abuse and discrimination against its own employees,' said investor Solomon Chau who is suing the company, its CEO Elon Musk and its board https://t.co/3wytos9mGi pic.twitter.com/u6bmRl09wH — Reuters Legal (@ReutersLegal) June 18, 2022

وفي فبراير/شباط، أعلنت الهيئة المكلفة النظر بالدعاوى المدنية في كاليفورنيا أنها رفعت دعوى ضد تسلا بتهمة التمييز العنصري في مكان العمل، مؤكدة أنها تلقت مئات الشكاوى في هذا الإطار.

وكثيرًا ما يثير إيلون ماسك- وهو رئيس كل من (سبايس إكس) و(تسلا) المصنعة للسيارات الكهربائية وعدد كبير من الشركات الناشئة- جدلًا بسبب تغريداته التي تنطوي في الأغلب على سخرية وتحمل أحيانًا رسائل أو إشارات أو تكون مسيئة.

وبرز ماسك بشكل كبير منذ أن أعلن في أبريل/نيسان عن نيّته الاستحواذ على تويتر.