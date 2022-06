4 أضعاف الرقم القياسي السابق.. رجل يدفع 19 مليون دولار للفوز بالغداء مع وارين بافيت

عرض رجل أكثر من 19 مليون دولار في مزاد أقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء خاص مع رجل الأعمال الأمريكي الملياردير وارين بافيت لمصلحة جمعية خيرية في سان فرانسيسكو.

وتجاوز العرض الفائز في المزاد الذي انتهى ليلة السبت بشكل كبير الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 ملايين دولار الذي دفعه المستثمر في مجال العملات المشفرة جاستن سان في مزاد مماثل عام 2019.

ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز الجديد لكن يرجّح أنه ثري كبير.

وستذهب عائدات المزاد إلى جلايد وهي جمعية غير ربحية بمدينة سان فرانسيسكو تقدم وجبات ومأوى وفحوصًا للكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي كما تقدم تدريبا لشغل الوظائف وبرامج للأطفال.

وقد ساعد وارين بافيت البالغ من العمر 91 عامًا وهو رئيس شركة بيركشاير هاثاواي ورئيسها التنفيذي، قبل ذلك على جمع أكثر من 53.2 مليون دولار لصالح جمعية جلايد في 21 مزاد لتناول الغداء معه.

وبدأت المزادات عام 2000 ولم يكن هناك مزاد في أي من عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعهد بافيت أيضًا بالتبرع بمعظم ثروته التي قُدّرت، الجمعة، بنحو 93.4 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. أي أنه سابع أغنى أغنياء العالم.

