أسراب من النحل تستولي على غرفة للبث المباشر داخل مركز شرطة (فيديو)

اضطر مركز شرطة في بريطانيا لإخلاء غرفة بث مباشر بعد دخول أسراب من النحل إلى غرفة كان أفراد من الشرطة يستعدون لتقديم مداخلات مع الجمهور داخلها.

واستولت أسراب من النحل على غرفة للبث المباشر عبر الإنترنت في مركز شرطة (نورثامبتون) شمال لندن، الأمر الذي أدى لانسحاب أفراد الشرطة وإغلاق الغرفة.

وقاطع سرب النحل، جلسة بث مباشر على فيسبوك في مركز الشرطة، وقال متحدث باسم القوة “تم استدعاء بعض مربي النحل المحلي لتحريك النحل بأمان”.

وكان أفراد الشرطة قد بدؤوا الاستعداد للبث المباشر حين باغتتهم أسراب النحل، وقالت الشرطة إن الأمر تطلب استدعاء مربي نحل “لإخراجه” من الغرفة.

وكان أفراد من الجمهور يستعدون لطرح أسئلة على القوة عبر الإنترنت، ولكن قبل ساعة واحدة فقط من بدء الجلسة، وقالت الشرطة إنه يجب تأجيلها بسبب النحل على أن تعقد في وقت آخر.