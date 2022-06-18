رسوب جماعي وانهيار الأهالي.. حقيقة نجاح 15 طالبة فقط بمدرسة ثانوية في مصر (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة حالة من الصدمة بمدرسة ثانوية للفتيات بالقاهرة بعد رسوب عدد كبير من طالبات الصف الأول الثانوي بالمدرسة في اختبار اللغة العربية.

وقالت إحدى الطالبات إن السبب هو حدوث خلل في نظام الامتحانات الإلكتروني أدى إلى تسجيل الطالبات غائبات، ولم ينجح سوى 15 طالبة فقط.

ورصدت بعض الفيديوهات مناوشات بين أولياء الأمور الغاضبين ورجال الأمن. وقالت مديرية التربية والتعليم إن نسبة النجاح العامة للطالبات المنتظمات في المدرسة بالصف الأول الثانوي، وصلت إلى 94%، وهناك 37 طالبة في الدور الثاني، أما طالبات فصول الانتساب (الخدمات) بالمدرسة نفسها فقد وصلت نسبة نجاحهن إلى 22%.

واقعة غريبة في #القاهرة.. حالات انهيار وصراخ بعد نجاح 15 طالبة فقط في مدرسة ثانوية حالة من الصدمة ظهرت في مقاطع فيديو بمدرسة ثانوية للفتيات بالقاهرة بعد رسوب عدد كبير من طالبات الصف الأول الثانوي بالمدرسة في اختبار اللغة العربية. pic.twitter.com/AR95dcW1Pb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2022

من جانبه انتقد وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي ما وصفه بأنه شائعات، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على تشويه الأمور.

وقال شوقي في مداخلة تلفزيونية إن الوزارة أجرت امتحانات لـ1.3 مليون طالب متسائلًا “إش معنى المدرسة دي؟! ولو فيه مشكلة مش هتكون في مدرسة واحدة”.

وأوضح شوقي أن المدرسة المذكورة فيها طالبات نظاميات وطالبات بنظام الخدمات، وأن طالبات النظاميات نجحن بنسبة 92%، بينما نجح طالبات الخدمات بنسبة 22%.

وأشار شوقي إلى نجاح 700 طالبة في المدرسة وليس 15، مضيفًا أن طلاب الخدمات عادة تكون نسبة نجاحهم مثل هذه النسبة، وانتقد شوقي ثورة الطالبات في الفيديو قائلًا “بيدوروا على حق مش حقهم عن طريق السوشيال ميديا”.