بسبب مساعدتها لهم.. طلاب بجامعة مصرية يقيمون ممرا شرفيا لزميلتهم (فيديو)

حرص طلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ (شمالي مصر) على إقامة ممر شرفي لزميلتهم مريم ناصر، تقديرًا لجهودها في مساعدتهم طوال سنوات الدراسة.

وأظهر مقطع مصوّر وقوف طلاب وطالبات الدفعة السادسة بالكلية على جانبي الباب، حيث فاجأوا زميلتهم بالتصفيق الحار فور خروجها.

وبدت مريم مندهشة من إقامة الممر الشرفي بهذه الطريقة، الذي انتهى بتقديم هدايا تذكارية إليها وشهادة تقدير من مسؤولين بالكلية.

دى الطف حاجة شوفتها عندنا ف الكلية بجد..

عاملين ممر شرفى لزميلتهم الى دايما بتعملهم ملخصات🥺🥺🥺🥺🥺♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/C5TpauSjSj — Rana wael🐳 (@rano0osh333) June 16, 2022

واحتفى زملاء مريم بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثنوا على ما قدمته لهم طوال 4 سنوات بالجامعة، ومساعدتها لهم بتقديم مذكرات وتلخيصات مبسَّطة أثناء الامتحانات.

وأشاد آخرون بتقدير الطلاب لزميلتهم، مشيرين إلى أن تلك الأعمال النابعة من القلب بقصد المساعدة عادة ما تستمر طويلًا، وهي من أهم ما يفوز به الطلاب أثناء الدراسة بالجامعة.

"ممر شرفي" إهداء من طلبة الدفعه السادسه بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد جامعة كفرالشيخ إلي زميلتنا مريم ناصر @marim_Elmessiry 💖

شكرًا على كل حرف كتبتيه سهلتي بيه علينا وكل ثانيه شرحتيلنا فيهم حاجه ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك يارب العالمين 💖

"تعلمنا منك العطاء وليبقى الأثر"💖 pic.twitter.com/KyXKre1EMs — روان رجب 🧜‍♀️ (@rawanragab25) June 16, 2022