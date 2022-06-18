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بسبب مساعدتها لهم.. طلاب بجامعة مصرية يقيمون ممرا شرفيا لزميلتهم (فيديو)

احتفاء طلاب الكلية بزميلتهم مريم ناصر
احتفاء طلاب الكلية بزميلتهم مريم ناصر (مواقع التواصل)
18/6/2022-|آخر تحديث: 18/6/202208:54 PM (مكة المكرمة)

حرص طلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ (شمالي مصر) على إقامة ممر شرفي لزميلتهم مريم ناصر، تقديرًا لجهودها في مساعدتهم طوال سنوات الدراسة.

وأظهر مقطع مصوّر وقوف طلاب وطالبات الدفعة السادسة بالكلية على جانبي الباب، حيث فاجأوا زميلتهم بالتصفيق الحار فور خروجها.

وبدت مريم مندهشة من إقامة الممر الشرفي بهذه الطريقة، الذي انتهى بتقديم هدايا تذكارية إليها وشهادة تقدير من مسؤولين بالكلية.

واحتفى زملاء مريم بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثنوا على ما قدمته لهم طوال 4 سنوات بالجامعة، ومساعدتها لهم بتقديم مذكرات وتلخيصات مبسَّطة أثناء الامتحانات.

وأشاد آخرون بتقدير الطلاب لزميلتهم، مشيرين إلى أن تلك الأعمال النابعة من القلب بقصد المساعدة عادة ما تستمر طويلًا، وهي من أهم ما يفوز به الطلاب أثناء الدراسة بالجامعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند