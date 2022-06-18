إشادة واسعة بخرّيجة طِب سعودية طلبت من أمير تبوك صعود أبيها منصة التكريم (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لخريجة جامعية وهي تطلب من أمير تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، راعي حفل تخريج فوج جامعة تبوك، أن يصعد والدها المريض على المنصة لتقبله أمام الجميع.

وخلال حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، طلبت الطالبة عبير العنزي من الأمير أن يصعد والدها المريض إلى المنصة، وهو ما حدث بالفعل، ليسير الأمير ويقبله.

وبعد إقبال الأمير على والد الفتاة الذي كان يمشي مستندًا على عصا (عكاز)، طلب راعي الحفل من الطالبة تقبيل رأس والدها تكريمًا له أيضًا لما قدمه لها.

الطالبة/ عبير العنزي الأولى على دفعتها بكلية طب #جامعة_تبوك تم تكريمها من قبل أمير المنطقة فطلبت من سموه صعود والدها للسلام عليه فخراً بوالدها وعرفاناً بجميله. ما اجمل التفوق عندما يقترن بالبِر والوفاء .

#حفل_تخرج_جامعه_تبوك_16 pic.twitter.com/ukWCRdq4g1 — محمد البلادي (@m_albeladi) June 17, 2022

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث مثنين على الفتاة وما قامت به من تكريم لوالدها أمام الحشد الضخم.

وكتب الممثل السعودي فايز المالكي “مبروك للوطن ولك ولوالديك يادكتوره خريجة كلية الطب بتبوك”.

مبررررروك للوطن ولك ولوالديك

يادكتوره

خريجي كلية الطب #تبوك pic.twitter.com/6f9u6r5VY1 — فايز المالكي (@fayez_malki) June 16, 2022

وقال المتخصص في الإعلام محمد الحيزان “مقطع لفيديو “تاريخي”، ومعبّر يكاد يكون الأروع على الإطلاق في حفلات التخرج الجامعية. توثيق مهيب للحظة لم يكن أفضل منها للطالبة عبير العنزي من كلية الطب في #جامعة_تبوك؛ لتكرم والدها وفاءً؛ حين طلبت من سمو أمير المنطقة، السماح له بالصعود للسلام عليه”.

وأضاف “عبير كانت الأولى على دفعتها”.

مقطع لفيديو "تاريخي"، ومعبّر يكاد يكون الأروع على الإطلاق في حفلات التخرج الجامعية.

توثيق مهيب للحظة لم يكن أفضل منها للطالبة عبير العنزي من كلية الطب في #جامعة_تبوك؛ لتكرم والدها وفاءً؛ حين طلبت من سمو أمير المنطقة، السماح له بالصعود للسلام عليه.

عبير كانت الأولى على دفعتها. pic.twitter.com/Je1Btu0xe6 — محمد الحيزان (@alheezan) June 17, 2022

وقال الإعلامي السعودي نواف الغضوري “أبارك لسعادة المهندس محمد مبارك العنزي بتخرج الابنة “عبير” وتفوقها في “الطب” من #جامعة_تبوك”.

أبارك لسعادة المهندس محمد مبارك العنزي بتخرج الابنة "عبير" وتفوقها في "الطب" من #جامعة_تبوك #حفل_تخرج_جامعه_تبوك_16 pic.twitter.com/EWfacMNxyu — نواف الغضوري (@nawafalghadwary) June 17, 2022

وقالت المغردة ديمة “عبير العنزي ثقة وعلم وأدب وحشمه وبارة بوالدها. هؤلاء هن بنات السعودية، وافتخر إذا شفت مثلهم. الله يحفظهم يارب”.

عبير العنزي ثقة وعلم وأدب وحشمه وباره بوالدها هذولي هم بنات #السعوديه افتخر اذا شفت مثلهم الله يحفظهم يارب❤️🇸🇦 pic.twitter.com/0s4YWa7XLo — ديمه (@deemh100) June 16, 2022

وكتب خلف الدواي “قادها صغيرةً لتخطي عتبات الحياة.. فقادته كبيرةً لمنصة الشرف.. وصارت عصاه البنت قلب أبوها”.