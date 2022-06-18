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إشادة واسعة بخرّيجة طِب سعودية طلبت من أمير تبوك صعود أبيها منصة التكريم (فيديو)

تفاعل كبير على مواقع التواصل لما فعلته الخريجة تجاه والدها (منصات التواصل)
18/6/2022-|آخر تحديث: 18/6/202204:27 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لخريجة جامعية وهي تطلب من أمير تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، راعي حفل تخريج فوج جامعة تبوك، أن يصعد والدها المريض على المنصة لتقبله أمام الجميع.

وخلال حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، طلبت الطالبة عبير العنزي من الأمير أن يصعد والدها المريض إلى المنصة، وهو ما حدث بالفعل، ليسير الأمير ويقبله.

وبعد إقبال الأمير على والد الفتاة الذي كان يمشي مستندًا على عصا (عكاز)، طلب راعي الحفل من الطالبة تقبيل رأس والدها تكريمًا له أيضًا لما قدمه لها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث مثنين على الفتاة وما قامت به من تكريم لوالدها أمام الحشد الضخم.

وكتب الممثل السعودي فايز المالكي “مبروك للوطن ولك ولوالديك يادكتوره خريجة كلية الطب بتبوك”.

وقال المتخصص في الإعلام محمد الحيزان “مقطع لفيديو “تاريخي”، ومعبّر يكاد يكون الأروع على الإطلاق في حفلات التخرج الجامعية. توثيق مهيب للحظة لم يكن أفضل منها للطالبة عبير العنزي من كلية الطب في #جامعة_تبوك؛ لتكرم والدها وفاءً؛ حين طلبت من سمو أمير المنطقة، السماح له بالصعود للسلام عليه”.

وأضاف “عبير كانت الأولى على دفعتها”.

 

وقال الإعلامي السعودي نواف الغضوري “أبارك لسعادة المهندس محمد مبارك العنزي بتخرج الابنة “عبير” وتفوقها في “الطب” من #جامعة_تبوك”.

 

وقالت المغردة ديمة “عبير العنزي ثقة وعلم وأدب وحشمه وبارة بوالدها. هؤلاء هن بنات السعودية، وافتخر إذا شفت مثلهم. الله يحفظهم يارب”.

وكتب خلف الدواي “قادها صغيرةً لتخطي عتبات الحياة.. فقادته كبيرةً لمنصة الشرف.. وصارت عصاه البنت قلب أبوها”.

المصدر : مواقع التواصل + وكالة الأنباء السعودية