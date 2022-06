نتائج مذهلة.. دراسة تكشف تأثير مشاركة الأطفال في أعمال المنزل في قواهم العقلية

كشفت دراسات حديثة أن مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية بانتظام مثل الطهي وأعمال الحديقة والتنظيف تعزز قواهم العقلية وتطور قدراتهم الفكرية والتنظيمية وتضبط سلوكهم.

وأشارت نتائج دراسة أجرتها جامعة لاتروب بأستراليا ونشرتها على موقعها الإلكتروني إلى أن تولي الأطفال للعديد من المهام داخل المنزل يطور قدراتهم التنفيذية ويُحسّن مهارات التخطيط والتنظيم الذاتي لديهم.

وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة ديانا تيبر أنه “يمكن للآباء الدفع بأبنائهم للقيام بالأعمال المنزلية المناسبة لهم حسب أعمارهم وإمكانياتهم، مما يعمل على تطوير الوظائف التنفيذية لديهم”.

وشارك في الدراسة 207 أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثالثة عشرة في منتصف عام 2020.

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 86% من الأطفال يضعون ملابسهم في سلة الغسيل، لكن 59% فقط يرتبون أسرَّتهم الخاصة و26% فقط يقومون بفرز الغسيل.

