تصرف عفوي من أوباما عندما فاجأته فرقة فتيات بالغناء من شرفة في الدنمارك (شاهد)

توقف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للاستماع إلى جوقة غناء (فرقة) مكونة من فتيات، في تصرف عفوي لافت أثناء زيارته للعاصمة الدنماركية على هامش حضوره قمة كوبنهاغن للديمقراطية.

وأظهر مقطع مصور لحظة مغادرة أوباما فندق (دانجليتر) في وسط المدينة، إلا أن غناء “كورال” الفتيات استوقفه ليستمع إليهن ويصفق لهن معبرًا عن إعجابه بما قدمن من غناء طالبًا منهن أداء إحدى الأغنيات بحضوره.

وقدمت جوقة أونج كلانج أغنية “ولدتُ في الدنمارك” ليُعبر أوباما عن سعادته بالأغنية واستمتاعه بها قائلًا: “مذهل، لقد كان عرضًا رائعًا”.

وتتكون الجوقة من 9 نساء في أوائل العشرينيات من العمر، وجميعهن مغنيات مدربات بشكل كلاسيكي ويصفن أنفسهن بأنهن “مجتمع فني”.

وكتبت إحدى عضوات الفرقة على منصة إنستغرام “اليوم بدأت البروفات لدينا بشكل غير متوقع ومدهش تمامًا! لقد بدأنا للتو في التدرب على مشاريعنا القادمة حين سمعنا ضجيجًا في الشارع”.

وتابعت “فجأة، خرج الرئيس السابق أوباما من فندق دانجليتر ولاحظنا أنه ينظر إلينا بدهشة ويسأل: مرحبا ماذا تفعلن؟”.

وختمت تعليقها قائلة “هذا الصباح كان أكثر غرابة من تدريباتنا العادية وعلينا أن نعترف بأن الأمر استغرق ساعة فقط، لكنه يوم عظيم وتجربة رائعة”.

من جانبه، نشر أوباما عبر حسابه الرسمي على إنستغرام المقطع المصور وعلق: “عندما كنت في كوبنهاغن صادفت مجموعة من المطربات اللاتي كن يتدربن في شرفتهن. كن رائعات”.

وتمكن فريدريك كورستين (23 عامًا) من التقاط المقطع المصور لأن صديقته جزء من جوقة الفتيات، وتم تداول الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصف كورستين الموقف قائلًا “كنت أجلس في الشرفة وكان هناك الكثير من رجال الشرطة وأعرف أن الرئيس أوباما يقيم في الفندق، لكن الأمر كان صادما عندما توقف ليستمع إلى فرقة الفتيات”، وفق تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يُشار إلى أن الرئيس أوباما اجتمع، يوم الجمعة الماضي، مع قادة مؤسسة أوباما من جميع أنحاء أوروبا لاختتام قمة كوبنهاغن للديمقراطية لعام 2022 خلال جلسة بعنوان “التنظيم الديمقراطي في العصر الرقمي”.

وشارك الرئيس الأمريكي الأسبق في ورش عمل تفاعلية مع مختلف قادة المؤسسات، بالتركيز على التحديات التي يواجهها القادة في مناطقهم وطرح الأفكار من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.