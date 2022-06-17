غنّى ورقَص داخل المسجد.. تفاصيل واقعة فجرت غضبا في مصر والنيابة تتحرك (فيديو)

أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار شاب سجل مقطع فيديو وهو يرقص ويغني مستخدمًا ميكروفون أحد مساجد محافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر قبل يومين على تطبيق (تيك توك) لشاب يرقص على أغنية شعبية داخل مسجد، مما أثار غضبًا عارمًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة في بيان نشرته مساء الخميس إن مكتب النائب العام رصد تداول مقطع لشاب يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد، وهو ما تزامن مع ورود محضر بوزارة الداخلية، وقد رُصد حساب المتهم على (تيك توك) وحُدّدت بياناته، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بضبطه وإحضاره.

تعليق الأوقاف

وكان أول رد لوزارة الأوقاف على الواقعة هو أن الفيديو تم تصويره منذ أكثر من عام، بحسب ما أكده رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والتفتيش في الوزارة، وذلك أثناء القيام بأعمال صيانة وترميم داخل هذا المسجد، وفق ما تداولته وسائل إعلام مصرية.

وأوضح المسؤول بوزارة الأوقاف أن هذا الشخص استغل وجوده في المسجد خلال قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به، وسجل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتحرر بذلك محضر للشرطة ويجري إبلاغ النيابة العامة.

وتوعدّت وزارة الأوقاف، الشاب وكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة المساجد، بعدم الإفلات من العقاب، حسبما ذكرت مواقع إخبارية مصرية.

مبروك عطية يندد

بدوره أعرب الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عن استيائه الشديد من الواقعة واستخدام الشاب ميكروفون المسجد -الذي يؤذن فيه للصلاة وتُلقى من خلاله الدروس الدينية- في الغناء.

وفي بث مباشر على صفحته في فيسبوك قال مبروك عطية “شاب يدخل الجامع ويغني فيه ويتصور، شنيعة من شنائع هذه الأيام، لا نعظم فيها عملا ولا مبنى، الجامع له حرمته ومكانته وموظفوه وحراسه عليهم أن يمنعوا جميع المجرمين، وحتى لو لم يكونوا موجودين فجميع المسلمين أمناء على الجامع”.

وتساءل “كيف لم يلحظه أحد ويمنعه في الوقت الذي حصل فيه على الميكروفون الذي يتم وضعه أسفل المنبر وغلقه بمفتاح، ومارس فعلته وصورها؟ ومن سمح له بالحصول على الميكروفون والغناء بالمسجد؟ ومن هدفه تخريب كل شيء على الناس؟ كان لازم يُمنع من ذلك الفعل برفق أو يسحبه الناس إلى قسم الشرطة ابتغاءً لمرضاة الله”.

استياء وغضب عارم

وتفاعلًا مع الواقعة كتب أحمد مصطفى أمين “جنون حصد المشاهدات دفع شابا إلى الرقص على مهرجانات داخل مسجد. الأمن يفحص الآن الفيديو لمعرفة مكان وتوقيت تصوير الفيديو الملعون وخلال ساعات سيتم القبض عليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتدائه على قيم المجتمع والثوابت الدينية. لكن الأهم معرفة الأسباب التي تؤدي ببعض الشباب إلى ارتكاب معاص لغايتهم ركوب التريند”.

وكتب محمود جبريل “انعدمت الأخلاق والقيم، مهرجانات في بيت ربنا، شاب يرقص على أغان شعبية داخل مسجد ويغني بميكروفون الأذان”.