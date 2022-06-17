بعد صعودها لدور الثمانية بدورة برلين.. أُنس جابر تطلب تشغيل أغانٍ تونسية لجمهور بلادها (فيديو)

تأهلت النجمة التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية ببطولة برلين للتنس -المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة الألمانية- بفوزها على الأمريكية أليسيا باركس (6 / 2) (7/ 6) (10/ 8).

وتقدمت أنس بعد المباراة بطلب طريف لمنظمي البطولة حيث طلبت من المسؤول عن بث الأغاني داخل الملعب أن يضع أغاني تونسية للجمهور الذي سيحضر مباراتها المقبلة في الدور ربع النهائي.

في السياق، أعربت أنس عن سعادتها البالغة باللعب مع الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن التي تقام الأسبوع المقبل والتي تعد بطولة إعدادية لبطولة ويمبلدون.

وقالت أنس المصنفة الأولى في بطولة برلين، الأربعاء الماضي، “ما زلت أشعر بسعادة غامرة. أنا سعيدة للغاية لأنها اختارتني. أتمنى أن نشكل فريقًا جيدًا”.

وأضافت “إنها أسطورة. لطالما أحببت سيرينا، الطريقة التي تلعب بها، وكيف تتعامل خارج الملعب. أتشوق للعب بجوارها”.

وقالت وليامز (40 عامًا) إنها ستعود لمنافسات التنس بعد عام من انسحابها من الدور الأول ببطولة ويمبلدون بسبب الإصابة.

وجاء في أعقاب هذا الإعلان تأكيد من رابطة التنس في بريطانيا العظمى وجزر القنال وجزيرة مان، أن وليامز ستشارك في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن مع أنس جابر، وأنها ستشارك في منافسات الفردي ببطولة ويمبلدون، التي تبدأ يوم 27 من الشهر الجاري، ببطاقة دعوة (وايلد كارد).

وذكرت أنس جابر، المصنفة الرابعة على العالم، لموقع “راكيت ماغ” أنها اكتشفت هذا -مشاركتها إلى جانب سيرينا- قبل بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة، وأن الاتفاق تم بين مدربي اللاعبتين.

وتمتلك وليامز 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وتعد ويمبلدون هي أفضل فرصة لها لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مارجريت كورت التي توجت بـ24 لقبًا في بطولات الجراند سلام.

ووصلت وليامز لنهائي بطولة ويمبلدون مرتين بعد أن عادت من إجازة الوضع في 2018، حيث خسرت أمام أنجيليك كيربر في 2018 وأمام سيمونا هاليب في 2019، كما خسرت أيضًا نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في العامين ذاتهما.