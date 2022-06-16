“نصف بشري وآخر آلي”.. وفاة أول إنسان سايبورغ في العالم (فيديو)

توفي العالم البريطاني بيتر سكوت مورغان عن عمر يناهز 64 عاما، بعد معاناته من مرض عصبي نادر مدة 5 سنوات، حولّه إلى أول “إنسان سايبورغ” أي نصف بشري ونصف آلي.

ويعتبر مورغان هو أول إنسان سايبورغ في العالم حيث يتكون من مكونات عضوية وأخرى حيوية وثالثة إلكترونية وميكانيكية.

وأعلن الحساب الرسمي للعالم البريطاني، وفاته قائلا “إلى أنصار ومحبي بيتر المذهلين أعلن لكم جميعا بقلب مكسور أن بيتر توفي بسلام محاطا بأسرته والمقربين منه”.

To Peter’s amazing rebel supporters: With a broken heart, I’m letting you all know that Peter passed peacefully surrounded by his family, and those closest to him. He was incredibly proud of all of you who supported him, and his vision of changing the way people see disability. — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) June 15, 2022

وتابع “كان فخورا للغاية بكل من دعمه، ورؤيته لتغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الإعاقة”.

وشخّص الأطباء مورغان بالتصلب الجانبي الضموري وهي نفس الحالة التي أصابت ستيفن هوكينغ من قبل، لكنه رفض قبول تشخيصه النهائي وعمل على أن يصبح آليًّا بالكامل لإطالة عمره.

وتمكّن سكوت مورغان الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الروبوتات من تطوير صورة رمزية تشبه الحياة بشكل لا يصدق ليبتسم ويعبر عن مشاعره عندما توقفت عضلات وجهه عن العمل.

وأضاف العالم البريطاني صندوق صوت مزودا بعشرات الآلاف من الكلمات والجمل المسجلة قبل أن يعجز عن الكلام تماما، كما اعتمد على كرسي متحرك أكثر تطورا يسمح له بالوقوف والاستلقاء.

وخضع مورغان لسلسلة من العمليات المعقدة، مما سمح له بعيش حياة شبه طبيعة، منها إدخال أنبوب تغذية مباشرة إلى بطنه، وقسطرة في المثانة، وإزالة للحنجرة حتى لا يغمر اللعاب رئتيه، وغير ذلك من الإجراءات التي تساعده على الاستمرار في الحياة دون مضاعفات ناجمة عن مرضه المميت.

وأجرى أيضا عملية جراحية في العين بالليزر لتحسين بصره عند 70 سنتيمترا، وهي المسافة بين وجهه وشاشة الكمبيوتر، مما يسمح له بالتحكم عن بعد في الجهاز باستخدام تقنية تتبع العين.

وأعلن مورغان أنه أكمل انتقاله ليصبح أول إنسان آلي كامل في العالم، مطلقا على نفسه اسم (بيتر 2.0) عام 2019.

وتتبع فيلم وثائقي بعنوان “بيتر: الإنسان السايبورغ” رحلة العالم الرائدة في استخدام معرفته للنضال من أجل حياته وحياة ذوي الإعاقات عموما.

وحينئذ قال مورغان “أردت أن أعيد ابتكار ما يعنيه أن تكون محاصرا في جسدك”.

وأضاف “أنا محظوظ بما يكفي لأن أكون نموذجا أوليا وإنسانا جديدا وتجربة مبكرة في كيفية قيام البشرية بقفزة هائلة في مستقبلنا”.

وكان الهدف النهائي لبيتر مورغان هو المساعدة على إحداث ثورة في معنى أن تكون إنسانا باستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على واقع مرن بلا حدود أو قيود.