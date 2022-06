“نصف بشري وآخر آلي”.. وفاة أول إنسان سايبورغ في العالم (فيديو)

توفي العالم البريطاني بيتر سكوت مورغان عن عمر يناهز 64 عاما، بعد معاناته من مرض عصبي نادر مدة 5 سنوات، حولّه إلى أول “إنسان سايبورغ” أي نصف بشري ونصف آلي.

ويعتبر مورغان هو أول إنسان سايبورغ في العالم حيث يتكون من مكونات عضوية وأخرى حيوية وثالثة إلكترونية وميكانيكية.

وأعلن الحساب الرسمي للعالم البريطاني، وفاته قائلا “إلى أنصار ومحبي بيتر المذهلين أعلن لكم جميعا بقلب مكسور أن بيتر توفي بسلام محاطا بأسرته والمقربين منه”.

To Peter’s amazing rebel supporters: With a broken heart, I’m letting you all know that Peter passed peacefully surrounded by his family, and those closest to him. He was incredibly proud of all of you who supported him, and his vision of changing the way people see disability.

— Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) June 15, 2022