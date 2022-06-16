“فكوسنو إي توتشكا”.. ماذا يعني الاسم الجديد لمطاعم ماكدونالدز في روسيا؟

أعلن المالك الجديد لسلسة مطاعم ماكدونالدز التي أغلقت في روسيا عن تغيير اسمها.

وسيصبح الاسم الجديد لإحدى أبرز مطاعم البرغر في العالم فكوسنو إي توتشكا (شهي فحسب) خلفًا للاسم السابق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت ماكدونالدز إغلاق أفرعها في روسيا إثر العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

المالك الجديد لماكدونالدز في #روسيا يغير اسمها إلى "فكوسنو إي توتشكا".. فما معناه؟ pic.twitter.com/LhSiyJ6fPy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

وشوهدت لقطات للشعار الجديد بدلًا من الشعار التقليدي لماكدونالدز الذي أُزيل.

وسيكون أول فروع السلسلة الجديدة في ساحة بوشكين، وهو المكان نفسه الذي افتتح فيه أول فرع لماكدونالدز في روسيا عام 1990.

وكان رجل الأعمال غوفور قد اشترى مطاعم ماكدونالدز في روسيا بعد 3 أيام فقط من انسحاب الأخيرة، وأكّد في مؤتمر صحافي أنه سيعيد افتتاح نحو 30 إلى 50 فرعًا أسبوعيًا وصولًا إلى تشغيل الفروع جميعها البالغ عددها 850 في غضون شهرين.

وحققت الشركة الأمريكية العام الماضي نحو 9% من عائداتها الإجمالية لمبيعاتها في روسيا وأوكرانيا، أي ما يعادل ملياري دولار.

وقال غوفور “فخور جدًا بالشرف الذي منحني إيّاه تطوير هذه الشركة. أنا طموح ولا أخطّط فقط لإعادة فتح الـ850 مطعمًا، بل أيضًا لتطوير مطاعم جديدة”.