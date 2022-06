شاهد: سقوط منزل في نهر بسبب الفيضانات بولاية مونتانا الأمريكية

تسببت سيول الأمطار وذوبان الجليد من قمم الجبال في فيضانات أدت إلى قطع الكهرباء وإخلاء مناطق من متنزه يلوستون في ولاية مونتانا الأمريكية، وأجبرت مسؤولي الحديقة على إغلاق جميع المداخل إلى أجل غير مسمى.

ودمرت السيول، الثلاثاء، العديد من المنازل والمباني، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤولون إنهم يقيّمون الأضرار الناجمة عن العواصف التي جرفت الجسور وتسببت في انهيارات طينية وتركت مدنًا صغيرة معزولة.

A viewer, Jackie Gerdts-Njos, sent us this video of a tree moving through floodwater in Red Lodge. #mtwx #redlodge #montanafloods #mtnews pic.twitter.com/jvSjPSlNik

— KTVQ – Q2 News (@KTVQ) June 13, 2022