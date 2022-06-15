شاهد: سقوط منزل في نهر بسبب الفيضانات بولاية مونتانا الأمريكية

تسببت سيول الأمطار وذوبان الجليد من قمم الجبال في فيضانات أدت إلى قطع الكهرباء وإخلاء مناطق من متنزه يلوستون في ولاية مونتانا الأمريكية، وأجبرت مسؤولي الحديقة على إغلاق جميع المداخل إلى أجل غير مسمى.

ودمرت السيول، الثلاثاء، العديد من المنازل والمباني، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤولون إنهم يقيّمون الأضرار الناجمة عن العواصف التي جرفت الجسور وتسببت في انهيارات طينية وتركت مدنًا صغيرة معزولة.

A viewer, Jackie Gerdts-Njos, sent us this video of a tree moving through floodwater in Red Lodge. #mtwx #redlodge #montanafloods #mtnews pic.twitter.com/jvSjPSlNik — KTVQ – Q2 News (@KTVQ) June 13, 2022

وقادت فِرق الإنقاذ في الولاية عمليات إجلاء بواسطة القوارب والمروحيات، بينما لم تتمكن إدارة المتنزه من تحديد عدد الزوار الذين تقطعت بهم السبل داخله.

ووقعت أسوأ الأضرار بالجزء الشمالي من المتنزه في جنوبي مونتانا، وأظهرت صور انهيارات طينية جرفت جسورًا.

وأوضح مقطع فيديو متداوَل كيف جرفت السيول منزلًا خشبيًّا كبيرًا، حيث طفا فوق سطح الماء كاملًا وانجرف مع التيار وسط ذهول المصورين.

وقطعت الفيضانات الطريق المؤدي إلى بلدة غاردينر التي يسكنها نحو 900 شخص، وجرى عزل مدينة كوك، وأجلت فرق الإنقاذ المقيمين في ليفينغستون.

وقال مسؤولون، مساء الاثنين، إن الفيضانات جعلت مياه الشرب غير آمنة في العديد من المناطق.

وذكر الحرس الوطني في مونتانا، الاثنين، أنه أرسل طائرتي هليكوبتر إلى جنوبي المدينة للمساعدة في عمليات الإجلاء.

وأفاد خبير الأرصاد الجوية كوري موتيس بأن هطول الأمطار لم يكن متوقعًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المنخفضة ستقلل من ذوبان الجليد في الأيام المقبلة.

وأضاف “هذا فيضان لم نشهده في حياتنا من قبل”.