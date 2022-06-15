أطفال يلهون بتفجير لغم أرضي في مديرية صرواح باليمن (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيرًا للجدل يظهر أطفالًا يمنيين يلهون بالمتفجرات.

ويظهر الفيديو 3 أطفال وهم يحددون مكان لغم، ثم يقومون بتفجيره عبر رميه بالحجارة.

وبعد رمي الحجارة على اللغم من مسافة قريبة جدًا، انفجر اللغم ونشر الشظايا والحجارة في المكان.

ولا يبدو أن الأطفال أصيبوا في هذه اللعبة الخطيرة، كما لم تُنشر أخبار عن إصابات جراء ذلك.

وبلغ عدد قتلى ومصابي الألغام منذ بدء النزاع في اليمن قبل نحو 7 سنوات ما يقرب من 10 آلاف أغلبهم من النساء والأطفال، وفق تقارير حقوقية.

ويشكل المدنيون النسبة الأكبر لضحايا الألغام، التي أدت لمعاناتهم أيضًا من أزمات نفسية في ظل افتقادهم لأدنى مقومات الرعاية الصحية.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، قالت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونيسف “على مدى السنوات الست الماضية، أصبح خطر الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والصواريخ غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن ظاهرًا من خلال العدد المتزايد للضحايا”.