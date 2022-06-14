نفوق أعداد هائلة من الأسماك في نهر جنوبي العراق ومسؤولون يتوعدون (فيديو)

نفقت أعداد هائلة من الأسماك في نهر العشار وسط البصرة أقصى جنوبي العراق، بسبب التلوث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول بمديرية زراعة البصرة شاكر عبد الرزاق أن نسبة النفوق بلغت 90% من السمك البلطي. وأوضح أن سبب التلوث هو إلقاء المخلفات في النهر، مشيرًا إلى أن الحل أمام المديرية هو ضخ المياه في مجرى النهر لإزالة التلوث.

وتوعدت مديرية زراعة البصرة، اليوم الثلاثاء، بإجراءات قانونية لمن يلوثون النهر. وقال مدير زراعة المحافظة هادي حسين قاسم لوكالة الأنباء العراقية، إن “المديرية شكلت فريق عمل من قسم الأسماك لحظة ورود معلومات عن النفوق”.

وأضاف أن “الأسماك النافقة تُعتبر دخيلة على البيئة البصرية وغير مرغوبة للمستهلك”، موضحًا أن تحاليل العينات أظهرت “رداءة نوعية المياه في هذا النهر بسبب رمي المياه الثقيلة والآسنة وفضلات المحلات وبعض الأحياء السكنية، مما أدى إلى انخفاض نسبة الأوكسجين في المياه”.

وتابع “الفريق أخذ عينات وأرسلها إلى المختبرات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعرفة نسبة الأوكسجين في هذه المياه”، معربًا عن أمله “من الجهات الساندة كالموارد المائية والبيئة بتشغيل المضخات المنصوبة على السدة القاطعة لغرض استمرار تدوير هذه المياه ورفع الأسماك النافقة لعدم حدوث روائح كريهة في مركز المحافظة”.

وذكر أن “الحكومة المحلية تتابع بشكل دقيق جميع العمليات التي تجري، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من رمي المخلفات في النهر”، مشيرًا إلى أن “نهر العشار هو فرعي يخترق مركز البصرة ويرتبط بشط العرب”.